LA Galaxy vs. FC Dallas: dónde comprar boletos oficiales y ver en español el partido de MLS desde EE.UU.

Si quieres asistir al LA Galaxy vs. FC Dallas, conoce las mejores opciones para comprar boletos oficiales y evitar fraudes antes del partido

LA Galaxy Debe Retomar El Camino Del Triunfo | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

El partido entre LA Galaxy y FC Dallas promete ser uno de los encuentros más atractivos de este fin de semana en la MLS, por lo que la demanda de boletos será considerable tomando en cuenta que se viene la pausa por el inicio de la Leagues Cup en su edición 2026.

Si planeas asistir al Dignity Health Sports Park de Carson, California, lo más importante es adquirir tus entradas a través de canales oficiales para garantizar un acceso seguro y evitar inconvenientes con boletos falsificados o transferencias inválidas.

Además de conocer dónde comprar boletos para los partidos de MLS, también conviene saber cómo funciona el ingreso al estadio, qué aplicaciones necesitas y cuáles son las recomendaciones para disfrutar del encuentro sin contratiempos.

Las opciones oficiales ofrecen mayor seguridad y acceso inmediato

La primera recomendación para cualquier aficionado es utilizar AXS, la plataforma oficial de venta de boletos del LA Galaxy y del Dignity Health Sports Park.

Desde ahí es posible consultar la disponibilidad de localidades, elegir la zona del estadio y recibir las entradas directamente en formato digital, el único aceptado para ingresar al inmueble.

Otra alternativa confiable es acceder al apartado de boletos del sitio oficial del LA Galaxy, que redirige al mismo inventario administrado por AXS.

Quienes prefieren realizar todo desde el teléfono también pueden utilizar la LA Galaxy App o la AXS App, aplicaciones que permiten comprar, administrar y mostrar los boletos digitales desde el dispositivo móvil al momento de ingresar al estadio.

Para los aficionados que prefieren una atención personalizada, el complejo deportivo también cuenta con una taquilla física ubicada en el Dignity Health Sports Park, donde es posible adquirir boletos sujetos a disponibilidad, además de recibir asistencia para accesibilidad o servicios especiales.

Qué debes saber antes de comprar y asistir al estadio

En caso de que las entradas oficiales se agoten, existe una alternativa segura mediante el sistema AXS Official Resale, el mercado oficial de reventa entre aficionados.

Este servicio garantiza que el boleto transferido sea auténtico y quede vinculado correctamente a la cuenta del comprador.

También pueden encontrarse boletos en plataformas como StubHub, SeatGeek o Ticketmaster, aunque la transferencia final siempre deberá realizarse mediante AXS para que el acceso sea válido.

El encuentro se disputará el sábado 1 de agosto de 2026 a las 7:30 p.m. (hora del Pacífico) en el Dignity Health Sports Park, cuyas puertas abrirán 90 minutos antes del inicio del partido, mientras que los estacionamientos estarán disponibles desde las 3:30 p.m.

Para quienes no puedan asistir al estadio, la transmisión en español estará disponible a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Los asistentes también deben tener presentes algunas políticas del estadio. El recinto opera con boletos 100 % digitales, por lo que no se aceptan entradas impresas.

Además, todas las compras dentro del inmueble se realizan sin efectivo, utilizando tarjetas bancarias o pagos móviles.

Quienes lleven dinero en efectivo podrán convertirlo en una tarjeta prepagada mediante los cajeros habilitados en el estadio. También se mantiene vigente la política de bolsas transparentes para agilizar los filtros de seguridad.

Para quienes buscan ahorrar en transporte, una de las mejores alternativas es utilizar el servicio gratuito Galaxy Express, que conecta el estadio con Harbor Gateway Transit Center y la estación Del Amo, ambas con estacionamiento sin costo.

Con una buena planificación y comprando únicamente a través de los canales autorizados, la experiencia para disfrutar del LA Galaxy vs. FC Dallas será mucho más cómoda, segura y libre de contratiempos.

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