La millonaria bolsa de la pelea Conor McGregor vs Max Holloway: ¿Cuánto vale el regreso de ‘The Notorious’?

Aunque la UFC no ha revelado las cifras oficiales, la presencia de ‘The Notorious’ y la recaudación récord en taquilla colocan el evento entre los más importantes económicamente para la promotora

McGregor y Holloway se vuelven a ver las caras | Reuters

Conor McGregor está listo para regresar al octágono de UFC después de más de cinco años de ausencia en una pelea oficial. El irlandés enfrentará a Max Holloway en UFC 329, una revancha que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas y que marca uno de los regresos más esperados dentro de la compañía.

El combate también representa un movimiento importante en términos económicos. Aunque la UFC no ha revelado las cifras oficiales de las bolsas, la presencia de McGregor y el récord de venta de entradas alcanzado por el evento colocan la pelea entre las de mayor recaudación en la historia de la promotora.

McGregor vs Holloway: ¿De cuánto es la bolsa millonaria para la pelea de UFC 329?

La cifra exacta que recibirán Conor McGregor y Max Holloway por UFC 329 no ha sido confirmada oficialmente, ya que los contratos individuales de los peleadores suelen mantenerse bajo reserva. Sin embargo, distintos reportes apuntan a que la bolsa del irlandés será una de las más altas de la cartelera.

La pelea ya estableció un registro económico para la UFC al generar alrededor de 25 millones de dólares en venta de entradas, superando la marca previa de 21.8 millones de dólares establecida en Las Vegas durante 2024.

Además, McGregor llega con un nuevo acuerdo contractual con la UFC después del cambio en los derechos de transmisión de la compañía, que ahora tiene una alianza con Paramount+. Bajo este modelo, los peleadores reciben una cantidad fija garantizada, aunque Dana White explicó que la empresa puede calcular pagos similares a los que existirían con un esquema tradicional de pago por evento.

¿Cuánto ganarían McGregor y Holloway por la pelea de este 11 de julio?

La bolsa de ambos peleadores para UFC 329 no ha sido revelada, pero se espera que McGregor supere los ingresos obtenidos en su última presentación ante Dustin Poirier en UFC 264, donde se reportó una ganancia cercana a los 33 millones de dólares.

El regreso de ‘The Notorious’ genera una expectativa económica distinta a otros combates debido a su capacidad de atraer público y ventas. Sin embargo, no alcanzaría las cifras obtenidas en su pelea de boxeo contra Floyd Mayweather en 2017, evento por el que habría recibido más de 100 millones de dólares entre pagos y ganancias adicionales.

Por su parte, Holloway también tendrá una remuneración acorde a la magnitud del combate, aunque las cifras oficiales permanecen sin confirmación. El estadounidense llega después de una derrota ante Charles Oliveira en UFC 326, donde perdió el campeonato BMF.

¿Quién es el favorito para ganar UFC 329? Esto dicen los pronósticos IA

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway llega con varios factores que hacen difícil establecer un pronóstico definitivo. El irlandés vuelve al octágono después de más de cinco años de ausencia, mientras que el estadounidense llega con mayor actividad reciente y con experiencia acumulada ante rivales de distintos perfiles.

Los principales análisis colocan a Holloway como favorito para este segundo enfrentamiento, principalmente por su ritmo de combate, resistencia y continuidad competitiva. McGregor, en cambio, tiene como principal argumento su capacidad de definir una pelea con su golpeo y su experiencia en combates de alto impacto.

De acuerdo con las tendencias de pronósticos, el escenario más favorable para McGregor sería una victoria en los primeros asaltos, aprovechando su precisión con la mano izquierda y buscando evitar que Holloway imponga un ritmo prolongado. El estadounidense, por su parte, podría encontrar ventaja si la pelea se extiende, debido a su volumen de golpes y capacidad para mantener intensidad durante varios rounds.

¿Quién transmite UFC 329 en vivo y dónde ver por TV y online?

UFC 329 tendrá como pelea principal el segundo enfrentamiento entre Conor McGregor y Max Holloway, con sede en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento forma parte de la nueva etapa de transmisiones de UFC tras el acuerdo con el sistema de streaming de Paramount+.

La cartelera podrá seguirse mediante las plataformas oficiales de transmisión de la compañía, además de los servicios disponibles según la región. Los aficionados podrán presenciar el regreso de McGregor al octágono y la revancha ante Holloway más de una década después de su primer combate.

Ambos peleadores cumplieron con el pesaje oficial previo al evento. McGregor marcó 170.5 libras, mientras que Holloway registró 170, por lo que quedaron habilitados para disputar el combate en la categoría de peso wélter.

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