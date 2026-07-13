¿Conor McGregor se retira? El excampeón revela cuál será su futuro en UFC tras su polémica lesión

Conor McGregor perdió frente a Max Holloway por nocaut técnico en la pelea principal de UFC 329 que se celebró en el T-Mobile Arena de Las Vegas

Conor McGregor quiere continuar en UFC pese a su lesión | Reuters

Conor McGregor apenas permaneció 69 segundos en el octágono antes de sufrir una nueva lesión durante su esperado regreso a UFC, luego de cinco años de ausencia. Mientras gran parte del mundo de las artes marciales mixtas considera que ha llegado el momento del retiro, el excampeón irlandés mantiene firme su intención de continuar con su carrera. Durante las primeras horas de este lunes 13 de julio confirmó que se someterá a una cirugía y que después buscará cumplir con el último combate estipulado en su contrato con la empresa.

The Notorious protagonizó la pelea estelar de UFC 329 tras un largo periodo alejado de la competencia debido a lesiones, diferencias con la organización encabezada por Dana White y desacuerdos relacionados con los protocolos de control antidopaje. Sin embargo, la polémica volvió a acompañarlo, ya que tuvo que abandonar el combate después de lesionarse al intentar una patada voladora en los primeros segundos de su enfrentamiento contra Max Holloway.

El réferi Mike Beltran detuvo las acciones al percatarse de que Conor McGregor no se encontraba en condiciones de continuar, luego de que Max Holloway solicitó su intervención al observar la evidente lesión del irlandés. Más tarde, Dana White reveló en la conferencia de prensa posterior a la función que el primer reporte médico apuntaba a una rotura de ligamentos.

Horas después del combate, Conor McGregor confirmó a través de sus redes sociales que la lesión requerirá una intervención quirúrgica. Aunque evitó revelar el diagnóstico definitivo y el tiempo estimado de recuperación, reiteró que su objetivo consiste en regresar al octágono para disputar al menos una pelea más como profesional y concluir el vínculo contractual que mantiene con UFC.

“Cirugía. Rehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. ¡A por ello! Último combate del contrato. ¡Por favor, Dios!”, escribió el excampeón en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, donde también compartió una reflexión sobre el papel que la fe ha tomado en medio de este nuevo desafío dentro de su carrera.

Las lesiones han marcado la trayectoria reciente de Conor McGregor dentro de UFC. En 2013 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante su combate frente a Max Holloway; en junio de 2024 una fractura en el dedo meñique del pie izquierdo, tras un accidente en un entrenamiento, provocó la cancelación de su regreso contra Michael Chandler en UFC 303; mientras que en 2021 padeció una severa fractura de tibia y peroné izquierdos ante Dustin Poirier. Esa cadena de percances ha limitado su continuidad competitiva y ha frenado su intento por recuperar protagonismo en los últimos cinco años.

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