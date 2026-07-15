¿Egipto, Cabo Verde e Irán en la Copa Oro 2027? La decisión que podría cambiar el torneo

Egipto, Cabo Verde e Irán sorprendieron en el Mundial 2026. ¿Su llegada a la Copa Oro 2027 mejoraría el torneo o solo vendería boletos?

Egipto Podría Jugar La Copa Oro | Buda Mendes | Getty Images vía AFP

La posibilidad de que las selecciones de Egipto, Cabo Verde e Irán sean invitados a la Copa Oro 2027 ha abierto uno de los debates más interesantes del fútbol regional.

Después de sus actuaciones en el Mundial 2026 que todavía juega sus semifinales, donde compitieron de tú a tú contra selecciones de Europa y Sudamérica, muchos aficionados se preguntan si su presencia elevaría realmente el nivel del torneo o si respondería principalmente a una estrategia comercial de la CONCACAF para atraer más público y audiencias televisivas en Estados Unidos.

La respuesta, probablemente, está en un punto intermedio. Pues si bien es cierto que historias como la de Cabo Verde en la Copa del Mundo enamoró a los aficionados, hay intereses que no se pueden esconder.

El argumento deportivo: un torneo más exigente para México y Estados Unidos

Desde el punto de vista futbolístico, las tres selecciones dejaron señales muy positivas en el Mundial 2026. Egipto avanzó a la fase de eliminación directa y estuvo a minutos de eliminar a Argentina tras ponerse 2-0 arriba en Atlanta. Cabo Verde fue la gran revelación del torneo, empatando con España y Uruguay antes de caer en tiempo extra frente a la Albiceleste.

Por su parte Irán, aunque no superó la fase de grupos, terminó invicto y mostró una disciplina defensiva que incomodó incluso a Bélgica.

Para la CONCACAF, recibir a rivales de ese perfil tendría un efecto inmediato: obligaría a México, Estados Unidos y Canadá a presentar sus mejores planteles.

En ediciones recientes de la Copa Oro, varias potencias regionales han utilizado equipos alternativos debido al calendario saturado.

La presencia de selecciones mundialistas con orden táctico y experiencia internacional reduciría el margen para experimentar y aumentaría la competitividad del certamen.

El negocio detrás de las invitaciones

Sin embargo, sería ingenuo pensar que el factor económico no influye. La CONCACAF ha construido gran parte del éxito comercial de la Copa Oro aprovechando las comunidades latinas y migrantes que viven en Estados Unidos.

Un partido de México o Argentina garantiza estadios llenos en ciudades como Dallas, Houston o Los Ángeles, mientras que un encuentro neutral entre selecciones sin una base importante de aficionados puede tener una respuesta mucho menor.

En el caso de Egipto, Cabo Verde e Irán, el atractivo comercial existe, pero es desigual. Egipto cuenta con una figura mediática global en Mohamed Salah y una comunidad numerosa en algunas ciudades estadounidenses.

Cabo Verde llega impulsado por la inesperada popularidad de su arquero Vozinha, mientras que Irán podría atraer interés en mercados multiculturales como Los Ángeles o Toronto.

Aun así, ninguno garantiza por sí solo el impacto económico que generan las grandes selecciones de CONMEBOL.

El precedente más claro es Catar, que alcanzó las semifinales de la Copa Oro 2021 y demostró que un invitado puede aportar tanto nivel competitivo como valor comercial. También existe el antecedente de Brasil y Colombia, que llegaron incluso a disputar finales del torneo.

La verdadera clave estará en cómo se implemente la invitación. Si la CONCACAF exige que Egipto, Cabo Verde e Irán participen con sus planteles principales y distribuye inteligentemente las sedes según la presencia de sus comunidades en Estados Unidos, la Copa Oro 2027 podría convertirse en el torneo más competitivo de su historia reciente.

En cambio, si las invitaciones se utilizan únicamente como herramienta de mercadotecnia sin garantizar el máximo nivel deportivo, el riesgo es que el certamen sea percibido como un espectáculo rentable, pero no necesariamente más prestigioso.

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