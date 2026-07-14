Max Holloway revela que le ‘perdonó’ la vida a Conor McGregor en UFC 329: “Sus hijos estaban en primera fila”

Max Holloway dejó la puerta entreabierta para concretar una trilogía con Conor McGregor, aunque primero quiere dedicarle tiempo a su familia

Max Holloway y Conor McGregor en UFC 329 | Reuters

Max Holloway rompió el silencio sobre el desastroso regreso de Conor McGregor a la UFC en la función del pasado sábado 11 de julio en Las Vegas, una pelea que duró menos de 70 segundos debido a la lesión del irlandés que le impidió continuar en el esperado combate de revancha. Blessed reveló que se dio cuenta de inmediato del problema físico que sufría su rival y, pese a que tenía la oportunidad de cobrarse la derrota que sufrió hace 13 años, decidió no castigarlo de más al ver que los hijos de The Notorious se encontraban en primera fila del T-Mobile Arena.

“Supongo que le dejé temblando las piernas. Bromas aparte, solo espero que esté bien. Sé que Conor ha pasado por momentos complicados. Parecía que realmente había cambiado. Había encontrado a Dios y tenía a sus hijos en primera fila. Estaba intentando avisar al árbitro cuanto antes“, relató Max Holloway ante los medios de comunicación. “Sus hijos estaban en primera fila. No quería verlo recibir un daño innecesario. Intenté que detuvieran la pelea, pero así de loco es Conor. La primera vez que cayó al suelo lo estaba golpeando y me decía: ‘¡Pelea, pelea!’. Yo le respondí: ‘Pues levántate y peleemos’. Volvió a caer y entonces sí detuvieron el combate”.

Conor McGregor regresó al octágono después de cinco años tras superar la grave lesión que sufrió en 2021 durante su combate contra Dustin Poirier. A lo largo de ese periodo intentó volver a las artes marciales mixtas en varias ocasiones, pero una lesión en un dedo, diferencias relacionadas con los protocolos de control antidopaje y diversos problemas con la organización encabezada por Dana White terminaron por retrasar su retorno.

Sin embargo, la esperada vuelta apenas duró 69 segundos. El irlandés se lesionó al intentar ejecutar una patada voladora en los primeros instantes de la revancha frente a Max Holloway. El réferi Mike Beltran detuvo las acciones al percatarse de que The Notorious no estaba en condiciones de continuar.

“Incluso cuando caminó hacia el octágono no parecía el mismo Conor. Seguía preparado para pelear, pero esperaba verlo mucho más alborotado, mucho más agresivo. Estaba increíblemente tranquilo. Pensé: ‘Vamos a ver cómo sale esto’. Sabía que iba a atacarme con algo y fue esa patada. Es una pena que terminara así”, recalcó Blessed.

Max Holloway dejó abierta la puerta a una trilogía con Conor McGregor, aunque aclaró que no tiene previsto volver al enjaulado hasta el próximo año, ya que pretende dedicar más tiempo a su familia.

“Él hablaba de este mundo de las 170 libras. Nosotros trabajamos muchísimo para competir en este peso y quiero enfrentar a ese Conor del que hablaba. Quiero ver cómo evoluciona su lesión. En cuanto a mí, volveré en 2027. Después de la pelea de marzo y esta, le debo tiempo a mi familia, a mi mujer y a mi hijo. Ahora mismo eso es lo más importante”, sentenció.

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