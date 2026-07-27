¡Chicharito Hernández regresa al fútbol profesional! El Atlético Dallas hace oficial el fichaje del delantero

Javier ‘Chicharito’ Hernández se convirtió en el refuerzo estrella del Atlético Dallas, equipo que debutará en la USL Championship de Estados Unidos en 2027

Chicarito Hernández jugará con el Atlético Dallas | Claro Sports

Javier Hernández está listo para regresar a las canchas. El Atlético Dallas hizo oficial la incorporación del delantero mexicano, quien se sumará al proyecto del club estadounidense con miras a su debut en la USL Championship en marzo de 2027. El máximo goleador en la historia de la selección mexicana llega al conjunto texano después de ocho meses sin disputar un partido oficial.

El atacante de 38 años comenzará una nueva etapa en su carrera luego de su salida de Chivas en enero de 2026. Su último encuentro profesional ocurrió en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025, cuando el Guadalajara perdió 3-2 ante Cruz Azul en una eliminatoria que quedó marcada por el penal fallado por parte del delantero en el minuto 86, una oportunidad que pudo cambiar el rumbo de la serie.

Después de aquella eliminación con el Rebaño Sagrado, Chicharito Hernández permaneció sin actividad oficial mientras analizaba opciones para continuar su trayectoria. Ahora, con su llegada al Atlético Dallas, el delantero volverá al futbol profesional, aunque tendrá que esperar algunos meses más para disputar su primer partido, debido a que la franquicia tendrá su estreno competitivo hasta marzo del próximo año.

La llegada del mexicano representa un movimiento de gran impacto para el nuevo proyecto estadounidense. Hernández suma un nuevo destino a una carrera que incluye pasos por clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla, LA Galaxy y Chivas. Durante su trayectoria registra más de 590 partidos oficiales y más de 200 goles a nivel de clubes, además de títulos como dos Premier League y una UEFA Europa League.

Con la selección mexicana, Chicharito Hernández dejó una marca histórica. El delantero disputó 109 partidos con el Tricolor y anotó 52 goles, cifra que lo mantiene como el máximo goleador en la historia del combinado nacional. Su regreso al futbol profesional abre una nueva oportunidad para uno de los atacantes más importantes que ha producido México en las últimas décadas.

Atlético Dallas será una franquicia de expansión dentro de la USL Championship y tendrá su primera temporada en marzo de 2027. El club, fundado en 2024, busca convertirse en un referente del futbol en el norte de Texas con un proyecto enfocado en la comunidad y el desarrollo de nuevos talentos. Con la incorporación del atacante mexicano, la institución suma experiencia y jerarquía para afrontar su debut en el balompié estadounidense.

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