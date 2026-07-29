Chicharito Hernández culpa a Chivas de perder las ganas de jugar fútbol

Después de un año alejado de las canchas, Javier Hernández reveló las razones que lo hicieron pensar en el retiro y habló de la nueva etapa que inicia en la USL Championship

Chicharito es presentado con su nuevo equipo | @atleticodallas

Javier Hernández vivió un momento de sinceridad durante su presentación como nuevo jugador del Atlético Dallas, al reconocer que su última etapa con Chivas terminó por afectar su motivación al grado de pensar en abandonar el fútbol profesional. El delantero mexicano aseguró que la experiencia en Guadalajara lo dejó sin deseos de continuar dentro de las canchas.

El atacante explicó que los dos años que pasó con el conjunto rojiblanco fueron complicados y que, después de esa etapa, necesitó alejarse temporalmente de la actividad para replantear su futuro. Hernández aseguró que su año sabático no fue una decisión planeada para descansar, sino una consecuencia de haber perdido la ilusión por jugar.

“Si me tomé el año sabático, es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol”, declaró Chicharito durante su presentación con el conjunto de la USL Championship.

El máximo goleador histórico de la selección mexicana señaló que la propuesta del Atlético Dallas fue clave para recuperar la motivación y volver a encontrar el entusiasmo por competir. Hernández destacó que el proyecto del club texano le permitió recordar por qué decidió dedicarse al fútbol desde pequeño.

A pesar de que su nuevo equipo pertenece a una categoría inferior a la MLS, Chicharito defendió el nivel de la USL Championship y aseguró que existe una percepción equivocada sobre la competencia. Para ejemplificarlo, recordó cuando durante su etapa con el LA Galaxy fue eliminado por Sacramento Republic, un equipo de una división menor, en la US Open Cup.

“Es una liga que está en crecimiento”, afirmó Hernández, quien también recordó que su propio camino hacia la élite incluyó pasar por categorías inferiores antes de consolidarse en Primera División. “Para llegar a jugar en Chivas también jugué en Primera A”, explicó.

El delantero mexicano también dejó claro que, pese a los momentos complicados que atravesó recientemente, mantiene intacta su relación con el fútbol. Para él, regresar a los entrenamientos significa recuperar una rutina que extrañaba, desde la convivencia con sus compañeros hasta la preparación diaria dentro de un equipo profesional.

“El fútbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta, entonces así voy a tratar siempre a la profesión, con muchísimo amor, mucho respeto, y quiero ya que sea enero”, expresó el atacante, quien espera volver a competir después de un año alejado de las canchas.

La llegada de Hernández al Atlético Dallas generó críticas por el nivel de la liga y el momento de su carrera, pero el delantero aseguró que ese tipo de cuestionamientos no representan una novedad para él. Recordó que a lo largo de su trayectoria ha tenido que enfrentar opiniones negativas, incluso cuando fichó por clubes de la talla del Real Madrid.

“Hasta cuando jugué en el Real Madrid fui cuestionado, así que los cuestionamientos me dan igual”, sentenció Chicharito, quien ahora buscará reencontrarse con su mejor versión a los 38 años y demostrar que todavía tiene una historia pendiente dentro del fútbol profesional.

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