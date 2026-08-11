Guillermo Almada firma el mejor arranque del América en años y devuelve la ilusión

América suma cuatro triunfos y un empate con Almada, lidera la Liga MX y crece en Leagues Cup mientras todavía ajusta su plantilla

El América encontró resultados antes de terminar de alcanzar su mejor versión. Guillermo Almada cumplió sus primeros cinco partidos oficiales al frente de las Águilas sin conocer la derrota: cuatro victorias, un empate, 11 goles a favor y apenas tres recibidos. La secuencia comenzó con el 1-0 ante Querétaro, siguió con el 1-1 frente al Atlante y el 3-0 sobre Santos en el Apertura 2026, antes de trasladarse a la Leagues Cup con dos triunfos por 3-1 ante San Diego FC y Portland Timbers. El proyecto apenas comienza, pero los números ya han devuelto parte de la ilusión al americanismo.

Almada supera los primeros pasos de los últimos técnicos azulcremas

La comparación de los primeros cinco encuentros de los últimos entrenadores del América coloca a Almada por encima del resto. El uruguayo registra cuatro victorias y un empate, con 11 tantos anotados y tres recibidos. André Jardine comenzó con tres triunfos y dos derrotas; Fernando Ortiz, con una victoria, un empate y tres descalabros; Santiago Solari consiguió tres triunfos, un empate y una derrota, mientras Miguel Herrera arrancó con tres victorias y dos caídas. Ninguno de ellos llegó invicto al sexto compromiso dentro de esa muestra.

El dato adquiere mayor relevancia por el contexto de la transición. Almada tomó al equipo después del ciclo de Jardine, un entrenador que entregó títulos y estableció una vara alta en Coapa, pero el nuevo América ha conseguido ganar mientras cambia hábitos, modifica su propuesta futbolística e incorpora paulatinamente a jugadores que tuvieron diferentes cargas durante el verano.

El uruguayo ya deja su sello en Coapa | Reuters

La evolución también se percibe en los resultados. Ante Querétaro, América necesitó resolver un partido cerrado por la mínima; frente al Atlante dejó escapar la ventaja y expuso dificultades para manejar el balón; contra Santos dio un paso adelante con un 3-0 que lo llevó al liderato del Apertura 2026. La tendencia ha sido de crecimiento: de ganar todavía con dudas a comenzar a sostener periodos de presión, velocidad y mayor profundidad ofensiva, precisamente varios de los rasgos que Almada pretende instalar en su equipo.

La Leagues Cup apareció entonces en un momento conveniente. Más que representar solamente una interrupción de la Liga MX, el torneo internacional le está dando a Almada partidos oficiales para continuar haciendo pruebas sin renunciar a los resultados. América derrotó 3-1 a San Diego FC con tantos de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante y repitió el marcador frente a Portland, esta vez con Rodríguez, Violante y Óscar Perea como anotadores. Dos partidos, seis goles y seis puntos que mantienen al equipo en carrera por la siguiente ronda.

El caso de Perea resume una de las ventajas de esta etapa. El colombiano llegó como refuerzo con el torneo ya iniciado y su estreno ante Portland terminó con su primer gol como americanista al minuto 88. Edwin Cerrillo también forma parte de las incorporaciones destinadas a aumentar las variantes de Almada en el mediocampo. El propio entrenador ha insistido en que la búsqueda de jugadores no responde a una debilidad extrema del plantel, sino a la necesidad de elevar la competencia interna y tener suficientes alternativas para un calendario cargado.

¿Para qué está el América?

Esa es probablemente la pregunta que todavía no puede responderse de manera definitiva. El América de Almada ya ofrece argumentos para considerarse competitivo, pero todavía no parece un producto terminado. De hecho, el propio entrenador frenó cualquier exceso de confianza después de vencer a Portland. “Queda muchísimo camino”, señaló el uruguayo, quien aseguró que el equipo debe continuar evolucionando porque su “techo futbolístico” todavía se encuentra lejos. También destacó que el nuevo proyecto ha tenido que convivir con bajas, jugadores jóvenes y futbolistas que regresaron después de periodos prolongados fuera de actividad.

Uno de los ejemplos más importantes es Alejandro Zendejas. El atacante todavía no ha podido aportar en la era Almada debido a la limpieza articular a la que fue sometido en la rodilla derecha antes del comienzo del Apertura 2026. América informó que su recuperación dependería de la evolución, mientras reportes posteriores estimaron un periodo aproximado de cuatro a seis semanas. Su eventual regreso ofrecerá otra pieza ofensiva a un equipo que ya ha marcado 11 goles sin contar con uno de sus jugadores de mayor peso en ataque.

A ello se suma la recuperación de Henry Martín, la consolidación de Isaías Violante, el buen momento de Brian Rodríguez y el crecimiento de futbolistas que Almada ha involucrado desde el inicio. Violante ya marcó ante Querétaro, San Diego y Portland, mientras Brian Rodríguez encontró el gol en los dos compromisos de Leagues Cup. La mezcla entre jugadores experimentados, jóvenes y refuerzos empieza a darle profundidad a una plantilla que todavía puede modificarse antes de quedar definitivamente cerrada. Almada reconoció después del duelo ante San Diego que América seguía buscando incorporaciones para fortalecer la competencia interna.

Por eso, la Leagues Cup puede resultar tan importante por lo que deje en la construcción del equipo como por la distancia que América consiga recorrer en el torneo. El siguiente compromiso será contra Austin FC el 13 de agosto, antes del regreso a la Liga MX, donde las Águilas alcanzaron la pausa como líderes con siete puntos. Será otra oportunidad para probar variantes, acelerar la integración de los recién llegados y comprobar hasta dónde puede sostenerse este inicio.

Hoy, este América parece estar para competir por todo, aunque todavía sería precipitado colocarlo como un equipo terminado o como favorito indiscutible. La diferencia respecto de semanas atrás está en que ya existe una base tangible para la expectativa: liderato en la Liga MX, paso perfecto en dos jornadas de Leagues Cup, cinco partidos invicto y el mejor balance de arranque entre los últimos entrenadores comparados.

Almada ha conseguido algo especialmente valioso en un club que exige resultados inmediatos: comprar tiempo con victorias mientras construye. Y si este es apenas el punto de partida, con Zendejas por volver y los refuerzos todavía por terminar de acomodarse, la pregunta empieza a cambiar. Ya no es únicamente hasta dónde puede mejorar América, sino qué tan alto puede llegar cuando alcance el nivel que su entrenador todavía considera lejano.

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