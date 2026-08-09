Chivas y sus fracasos internacionales desde el título de la Concachampions en 2018

El Guadalajara se encuentra con un pie y medio fuera de la Leagues Cup 2026, un nuevo fracaso internacional en un historial que supera los ocho años

Los fracasos internacionales de las Chivas | Claro Sports

Las Chivas del Guadalajara se encuentran con un pie y medio fuera de la Leagues Cup 2026 después de sumar apenas un punto en la competencia que reúne a los clubes de la MLS y la Liga MX. El Rebaño Sagrado empató ante LAFC en la primera jornada y después perdió por la mínima diferencia frente al FC Dallas, por lo que necesita vencer al Seattle Sounders este miércoles 12 de agosto para mantener con vida una remota posibilidad de avanzar aunque necesitaría que ningún otro equipo mexicano sume puntos a partir de este momento. El complicado inicio también ha generado preocupación alrededor de la gestión de Gabriel Milito, sobre todo después de las expectativas que había generado la plantilla al cierre del torneo anterior.

La situación actual, sin embargo, forma parte de una historia que va más allá del arranque irregular del conjunto tapatío. Las críticas hacia Chivas también se relacionan con su falta de competitividad en el plano internacional desde que conquistó la Concachampions 2018 bajo el mando de Matías Almeyda. A partir de aquel título, el Guadalajara ha acumulado tropiezos en distintos escenarios y la Leagues Cup se ha convertido en uno de los torneos donde más ha sufrido para encontrar resultados positivos.

En las ediciones de 2019 y 2021, el Rebaño Sagrado ni siquiera participó en la competencia. Para 2023, el equipo rojiblanco quedó eliminado después de perder sus dos partidos ante Cincinnati y Sporting Kansas City. En 2024, Chivas empató frente a LA Galaxy y San Jose Earthquakes, pero no consiguió el punto extra desde los 11 pasos en ninguno de los dos encuentros. Un año después, la historia tampoco cambió: el cuadro tapatío perdió ante New York Red Bulls, empató con Charlotte FC y venció a Cincinnati, con un punto adicional en penales, pero esos resultados tampoco le permitieron alcanzar la siguiente ronda.

El mal paso internacional del Guadalajara también quedó expuesto en el Mundial de Clubes. En la edición de 2018, las Chivas dirigidas por José Saturnino Cardozo cayeron 3-2 ante Kashima Antlers de Japón en Emiratos Árabes Unidos y posteriormente perdieron el partido por el quinto puesto frente a Espérance de Tunis. El encuentro terminó 1-1 en el tiempo regular y el conjunto africano se impuso 6-5 en la tanda de penales. Así, el equipo jalisciense cerró una participación que quedó lejos de las expectativas después de su conquista continental meses antes.

La Concachampions tampoco ha representado buenas noticias para el Rebaño en los últimos años. Después del título de 2018, Chivas quedó eliminado ante América en los octavos de final de 2024. El conjunto rojiblanco sufrió una derrota 3-0 en el Estadio Akron, ganó 3-2 en el Estadio Azteca, pero quedó fuera con un marcador global de 5-3. Un año después, el Guadalajara volvió a encontrarse con su acérrimo rival en el torneo y el desenlace fue todavía más contundente: tomó ventaja 1-0 en casa, pero las Águilas remontaron con un 4-0 en la vuelta para avanzar a los cuartos de final con un global de 4-1.

De esta forma, la posible eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026 aparece como un nuevo capítulo de una larga lista de decepciones internacionales. El Rebaño Sagrado no ha logrado recuperar desde 2018 el protagonismo que tuvo con aquel título continental y sus resultados ante clubes de la MLS, así como sus recientes eliminaciones en la Concachampions, reflejan una asignatura pendiente para la institución. El Guadalajara vuelve a quedar bajo los reflectores por un fracaso internacional, pero esta vez el problema no comenzó con Gabriel Milito: es una historia que el club arrastra desde hace varios años.

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