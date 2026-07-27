Quién llega mejor al All-Star Game: la MLS en ritmo o una Liga MX con piernas frescas

El Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX enfrenta a dos planteles con momentos competitivos muy distintos. ¿Quién tiene la ventaja?

MLS con ventaja en el All-Star Game | Leonardo Fernández | Getty Images vía AFP

El MLS All-Star Game 2026 que se disputa el próximo 29 de julio volverá a enfrentar a las principales figuras de la MLS y la Liga MX que incluye una gran representación latina, pero el debate va mucho más allá de los nombres que aparecerán sobre el césped del Bank of America Stadium de Charlotte.

La verdadera diferencia podría estar en el momento competitivo de cada plantel. Mientras los representantes de la liga estadounidense disputan el partido en plena mitad de temporada tras el regreso de la MLS a la competencia, los futbolistas del campeonato mexicano apenas comienzan el Torneo Apertura tras varias semanas de pretemporada.

Esa diferencia en el calendario puede convertirse en el factor que termine inclinando la balanza en un duelo donde el ritmo de juego suele ser tan importante como el talento individual.

La comparación no es menor. Ambos equipos reúnen a futbolistas de primer nivel, pero llegan con cargas físicas completamente distintas.

La MLS presenta jugadores con automatismos consolidados y muchos minutos de competencia encima; la Liga MX, en cambio, cuenta con elementos más descansados, aunque todavía en proceso de recuperar el máximo nivel futbolístico.

La MLS tiene una ventaja que suele marcar diferencias

El calendario estadounidense coloca a sus jugadores en uno de los momentos más exigentes del año. La mayoría acumula entre 20 y 25 partidos oficiales entre liga, copas nacionales y competencias internacionales, lo que se traduce en un ritmo de competencia muy elevado.

Esa continuidad favorece la velocidad en la toma de decisiones, la coordinación colectiva y la capacidad para sostener una presión intensa durante buena parte del encuentro.

Por el contrario, los convocados de la Liga MX llegan tras disputar apenas unas cuantas jornadas del Apertura.

Aunque físicamente presentan menor desgaste y músculos más frescos después de la pretemporada, todavía trabajan para alcanzar el ritmo competitivo que únicamente ofrecen los partidos oficiales semana tras semana.

Además, varios futbolistas afrontan procesos de adaptación tras recientes fichajes, una situación que puede afectar la cohesión del grupo.

La propia comparación de rendimiento refleja esa diferencia. Mientras la MLS sobresale en intensidad, presión alta y automatismos tácticos, la Liga MX conserva una ventaja inicial en explosividad y menor fatiga acumulada. Sin embargo, esa frescura suele perder peso conforme avanza el partido.

La historia también favorece al equipo de la MLS

Los antecedentes recientes respaldan esa lectura. Desde que comenzó el formato entre ambas ligas, la MLS ha conquistado tres de los cuatro All-Star Games disputados.

La única excepción ocurrió en 2024, cuando la Liga MX llegó con mayor rodaje competitivo gracias a un ajuste extraordinario en su calendario previo a la Leagues Cup.

Otro aspecto que beneficia al conjunto estadounidense es la forma en que se integran las convocatorias. La MLS elige a buena parte de sus representantes mediante votaciones y evaluaciones realizadas en plena temporada, por lo que la mayoría atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos.

En la Liga MX, varios convocados obtuvieron su lugar gracias al rendimiento mostrado durante la campaña anterior, lo que significa que algunos aún recuperan forma física o incluso llegan después de cambios de club.

Todo ello no garantiza un triunfo de la MLS, porque el talento individual de los futbolistas mexicanos puede equilibrar cualquier partido.

Sin embargo, si el encuentro mantiene un ritmo alto durante los 90 minutos, la evidencia apunta a que el equipo estadounidense parte con una ligera ventaja.

El mayor volumen de competencia, la continuidad táctica y el hecho de jugar prácticamente como local convierten a los representantes de la MLS en los favoritos para imponer las condiciones en una nueva edición del Juego de Estrellas.

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