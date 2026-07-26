Guía del MLS All-Star Game 2026: 30 años de historia, récords, planteles y horarios

El evento de exhibición más espectacular del balompié estadounidense celebra en grande su aniversario 30.

Muller | Brace Hemmelgarn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El MLS All-Star Game 2026 celebra su 30.ª edición, consolidado como una fiesta cultural y deportiva que define el verano futbolístico en los Estados Unidos.

Tras tres décadas de constante evolución en sus formatos de competencia, la Major League Soccer conmemora este hito con un nuevo y vibrante capítulo de la rivalidad moderna: el choque directo contra lo mejor de la Liga MX de México.

La cita tendrá lugar el próximo miércoles 29 de julio de 2026 a las 8:00 p.m. ET, sobre el césped del Bank of America Stadium, la casa del Charlotte FC en Carolina del Norte. El marco no podría ser más idóneo: un escenario monumental apenas diez días después de la conclusión de la Copa del Mundo. Si tienes planeado asistir, estas son las formas de adquirir boletos para el evento.

30 años de historia: Los cambios de formato del Juego de Estrellas

Desde su nacimiento en la temporada inaugural de la liga en 1996, el certamen ha mutado drásticamente para complacer las demandas de las plataformas de entretenimiento y las búsquedas globales de los aficionados:

La Era de Conferencias (1996 – 2001): Siguiendo el modelo tradicional de las ligas norteamericanas, el partido enfrentaba al combinado de la Conferencia Este contra la Conferencia Oeste. El primer duelo en el Giants Stadium terminó con un triunfo del Este por 3 – 2.

Siguiendo el modelo tradicional de las ligas norteamericanas, el partido enfrentaba al combinado de la Conferencia Este contra la Conferencia Oeste. El primer duelo en el Giants Stadium terminó con un triunfo del Este por 3 – 2. MLS vs. El Mundo (2002): Un experimento único donde las estrellas de la MLS se unieron para enfrentar a la Selección Nacional de los Estados Unidos en plena euforia tras el Mundial de Corea-Japón.

Un experimento único donde las estrellas de la MLS se unieron para enfrentar a la Selección Nacional de los Estados Unidos en plena euforia tras el Mundial de Corea-Japón. La Invasión Europea (2003 – 2019): El formato que le dio renombre internacional. Un representativo de la MLS desafiaba a colosos de Europa en su pretemporada. Rivales de la talla del Manchester United, Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y Arsenal desfilaron por territorio estadounidense.

El formato que le dio renombre internacional. Un representativo de la MLS desafiaba a colosos de Europa en su pretemporada. Rivales de la talla del Manchester United, Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y Arsenal desfilaron por territorio estadounidense. El Clásico Binacional (2021 – Presente): La fórmula actual. Un choque de poder a poder donde la MLS se mide ante las figuras de la Liga MX, elevando el morbo, la pasión latina y la audiencia en ambas fronteras.

Historial y estadísticas: ¿Quién domina el All-Star “Game” de la MLS?

Los números oficiales de la Major League Soccer demuestran que, pese a ser un duelo de exhibición, la liga compite con el cuchillo entre los dientes cuando mide fuerzas ante escuadras internacionales:

Récord histórico de la MLS contra rivales internacionales: 11 victorias y 10 derrotas.

11 victorias y 10 derrotas. Máximos verdugos de la liga: El Arsenal y el Manchester United de la Premier League son los clubes extranjeros con más triunfos acumulados en el historial de la justa.

El Arsenal y el Manchester United de la Premier League son los clubes extranjeros con más triunfos acumulados en el historial de la justa. Balance del formato MLS vs Liga MX: Sumamente parejo. Los visitantes de la Liga MX se coronaron en las ediciones de 2021 y 2024, mientras que los anfitriones estadounidenses defendieron la casa con triunfos en 2022 y 2025. El duelo en Charlotte desempatará la serie histórica binacional.

Del desplante de Guardiola al show de Valderrama: Anécdotas imperdibles del torneo

En 30 años de historia, las excentricidades y el drama de último minuto han forjado el ADN del evento:

El show del “Pibe” Valderrama (1996): En el partido inaugural, el astro colombiano dio una cátedra de conducción en el mediocampo del Este y se adjudicó el primer premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la historia, inmortalizando sus botines en los registros de la liga.

En el partido inaugural, el astro colombiano dio una cátedra de conducción en el mediocampo del Este y se adjudicó el primer premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la historia, inmortalizando sus botines en los registros de la liga. Pep Guardiola vs. Caleb Porter (2014): Durante el picante duelo ante el Bayern Múnich en Portland, una entrada sumamente fuerte de Osvaldo Alonso sobre Xherdan Shaqiri desató la furia de Pep Guardiola. Al silbatazo final, el estratega catalán se negó públicamente a darle la mano al entrenador de las estrellas de la MLS, Caleb Porter.

Durante el picante duelo ante el Bayern Múnich en Portland, una entrada sumamente fuerte de Osvaldo Alonso sobre Xherdan Shaqiri desató la furia de Pep Guardiola. Al silbatazo final, el estratega catalán se negó públicamente a darle la mano al entrenador de las estrellas de la MLS, Caleb Porter. La “venganza” de la cantera (2017): Un combinado de la MLS repleto de figuras llevó al Real Madrid de Zinedine Zidane hasta la tanda de penales en Chicago, demostrando que la distancia con la élite europea se reducía a pasos agigantados.

¿Por qué no juegan Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el All-Star Game 2026?

Lionel Messi y Rodrigo De Paul (Inter Miami) no participarán en este compromiso. De acuerdo con las pautas de salud de FIFPRO, ambos jugadores argentinos se encuentran cumpliendo el periodo obligatorio de 21 días de descanso tras disputar la final de la Copa del Mundo de la FIFA con su selección.

El nuevo plantel de la MLS: Las figuras elegidas por Dean Smith

Ante esta sensible baja de las garzas, el estratega de las estrellas estadounidenses, Dean Smith, reajustó el bloque para consolidar una constelación de figuras activas y vigentes en el torneo regular:

Guardametas Maxime Crépeau (Orlando City SC) Matt Freese (New York City FC) Brian Schwake (Nashville SC)

Defensores Max Arfsten (Columbus Crew) Lucas Herrington (Colorado Rapids) Richie Laryea (Toronto FC) Anthony Markanich (Minnesota United FC) Steven Moreira (Columbus Crew) Daniel Munie (San Jose Earthquakes) Andy Najar (Nashville SC) Jackson Ragen (Seattle Sounders FC) Tim Ream (Charlotte FC)

Mediocampistas Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) Pep Biel (Charlotte FC) Yannick Bright (Inter Miami CF) Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC) Evander (FC Cincinnati) Carles Gil (New England Revolution) Zavier Gozo (Real Salt Lake) Hany Mukhtar (Nashville SC) Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC) Ashley Westwood (Charlotte FC)

Delanteros Anders Dreyer (San Diego FC) Guilherme (Houston Dynamo FC) Julian Hall (New York Red Bulls) Son Heung-Min (LAFC) Petar Musa (FC Dallas) Sam Surridge (Nashville SC) Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC)



Estrellas de la Liga MX: El equipo de Antonio Mohamed para el asalto en Charlotte

En este roster destaca la presencia de jugadores jóvenes y destacados de la Liga MX como Gilberto Mora y Erick Lira.

Guardametas Nahuel Guzmán (Tigres UANL) Keylor Navas (Pumas UNAM)

Defensores Willer Ditta (Cruz Azul) Jesús Gallardo (Toluca FC) Jesús Garza (Tigres UANL) Bryan González (Chivas) Richy Ledezma (Chivas) Bruno Méndez (Toluca FC) Israel Reyes (América)

Mediocampistas Juan Brunetta (Tigres UANL) Fernando Gorriarán (Tigres UANL) Carlos “Charly” Rodríguez (Cruz Azul) Kevin Castañeda (Chivas) Nicolás Castro (Toluca FC) Iker Fimbres (Monterrey) Brian Gutiérrez (Chivas) Erik Lira (Cruz Azul) Gilberto Mora (Tijuana) José Paradela (Cruz Azul) Franco Romero (Toluca FC).

Delanteros Armando González (Chivas) Robert Morales (Pumas) Santiago Sandoval (Chivas)



Lamentablemente el mejor goleador de la liga mexicana, Joao Pedro, no formará parte del roster por lesión.

Horarios y cómo ver el MLS All-Star Game 2026 en vivo desde EE. UU.

Además del partido estelar del miércoles, el evento recupera el espectacular MLS All-Star Skills Challenge (Concurso de Habilidades) que se celebrará el martes 28 de julio en el Truist Field, donde los jugadores de ambas ligas competirán individualmente en retos de precisión de pases, voleas y disparo al travesaño.

Martes 28 de julio – All-Star Skills Challenge: 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CST / 4:30 p.m. PDT

7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CST / 4:30 p.m. PDT Miércoles 29 de julio – MLS All-Star Game 2026: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CST / 5:00 p.m. PDT.

Toda la actividad conmemorativa de los 30 años se transmitirá de forma exclusiva a nivel global con opciones de audio en español e inglés a través del MLS Season Pass en la plataforma de Apple TV.

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