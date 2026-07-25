Columbus Crew vs FC Cincinnati: Evander contra Herrera en el Clásico “Hell Is Real” de la MLS 2026

El orgullo futbolístico del estado de Ohio se paraliza en una nueva jornada de la Major League Soccer.

Evander | Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Columbus Crew y FC Cincinnati se enfrentan en elScottsMiracle-Gro Field en una edición más del mundialmente célebre clásico “Hell Is Real”. Este sábado 25 de julio de 2026, con el silbatazo inicial pactado a las 7:15 p.m. (tiempo del este de EE. UU.), las gradas vivirán un choque directo con repercusiones críticas en la clasificación rumbo a los Playoffs de la Conferencia Este.

El origen de una enemistad

La rivalidad tomó su nombre del icónico letrero religioso en la carretera Interestatal 71. Desde su primer cruce oficial en la U.S. Open Cup de 2017, la tensión ha escalado de manera dramática. De cara al primer enfrentamiento de la campaña regular de 2026, las posiciones en la tabla marcan realidades distintas: Cincinnati marcha en la 5.ª posición con 23 puntos, mientras que el Columbus Crew se ubica en el 11.° puesto con 16 unidades, urgido de una victoria en casa.

Para dimensionar la rivalidad actual, así se han vivido los últimos enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, recordando que Cincinnati eliminó al Crew en la postemporada pasada:

8 de noviembre de 2025 (Playoffs): FC Cincinnati 2 – 1 Columbus Crew (TQL Stadium)

FC Cincinnati 2 – 1 Columbus Crew (TQL Stadium) 2 de noviembre de 2025 (Playoffs): Columbus Crew 4 – 0 FC Cincinnati (ScottsMiracle-Gro Field)

Columbus Crew 4 – 0 FC Cincinnati (ScottsMiracle-Gro Field) 27 de octubre de 2025 (Playoffs): FC Cincinnati 1 – 0 Columbus Crew (TQL Stadium)

Lo que dicen los números

Las proyecciones oficiales de la liga sitúan al Columbus Crew como favorito local con un 52.9% de probabilidades de victoria, ante un 24.6% para Cincinnati y un 22.5% de probabilidad de empate.

En la cancha, el panorama táctico cambió tras el parón por la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El Columbus Crew viene de caer 2-1 ante el NYCFC, mostrando destellos ofensivos del húngaro Dániel Gazdag, quien anotó de penal. Por su parte, el FC Cincinnati llega encendido tras ganar un espectacular partido de 4-3 contra Vancouver Whitecaps, con un doblete del checo Pavel Bucha y una gran actuación de su delantero Kévin Denkey.

La consigna para este encuentro será la de sumar los tres puntos de cara al inicio de la Leagues Cup que volverá a detener la actividad de la temporada regular de la MLS.

Frente a frente: Las llaves del partido

El pulso del encuentro se definirá en el sector donde la creatividad ofensiva de las visitas choque con el orden que busca imponer la zaga local. Estos son los factores clave por equipo:

Director Técnico: Columbus Crew SC: Laurent Courtois (Interino) FC Cincinnati: Pat Noonan

Figura Ofensiva: Columbus Crew SC: Dániel Gazdag (Mediocampista) FC Cincinnati: Evander (Mediocampista)

Referente de Área: Columbus Crew SC: Wessam Abou Ali (Delantero) FC Cincinnati: Kévin Denkey (Delantero)

Ancla Defensiva: Columbus Crew SC: Steven Moreira (Defensor del Año 2024) FC Cincinnati: Miles Robinson (Central USMNT)



El “Sabor Latino” y las ausencias

El motor dinámico de ambas instituciones se apoya fuertemente en su talento de sangre sudamericana y caribeña, aunque el mercado de pases veraniego ha modificado las plantillas:

FC Cincinnati: El brasileño Evander , quien forma parte del roster del All Star de la MLS , comanda la creación con un registro estelar de 10 goles y 7 asistencias en la temporada. El extremo venezolano Ender Echenique apunta a ser titular por la banda izquierda ante la recuperación física del ecuatoriano Bryan Ramírez . En contraste, el defensor paraguayo Gilberto Flores abandonó recientemente el club tras ser cedido a préstamo a su país.

El brasileño , , comanda la creación con un registro estelar de 10 goles y 7 asistencias en la temporada. El extremo venezolano apunta a ser titular por la banda izquierda ante la recuperación física del ecuatoriano . En contraste, el defensor paraguayo abandonó recientemente el club tras ser cedido a préstamo a su país. Columbus Crew: El lateral argentino Andrés Marcelo Herrera comanda la proyección por las bandas, acompañado en la plantilla por su compatriota Lautaro Giaccone. El guardameta guatemalteco Nicholas Hagen cubre los tres palos como una garantía de seguridad, mientras que el defensor central estadounidense con raíces latinas, Cesar Ruvalcaba, completa las opciones de rotación en el fondo. El club espera con ansias el debut de sus fichajes bomba de verano, el español Brais Méndez y el marfileño Eric Bailly.

La pizarra de los entrenadores

El director técnico interino del Columbus Crew, Laurent Courtois, buscará monopolizar el balón en el mediocampo apoyado por el talento joven local, intentando mitigar la dura racha que dejó la destitución del estratega Henrik Rydström antes del parón mundialista.

En la vereda de enfrente, Pat Noonan ha restado importancia a la posición actual de ambos en la tabla general: “La tabla no significa nada en estos partidos. Ambos equipos sentimos que deberíamos estar en un lugar mejor por lo hecho en la primera mitad del año”. Su misión será neutralizar las transiciones del Crew y explotar el momento goleador de su ofensiva para conquistar los tres puntos en patio ajeno.

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