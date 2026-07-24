Leagues Cup 2026: cómo funciona el nuevo formato y cuántos equipos clasifican

Sin empates y con tablas independientes, la Leagues Cup 2026 promete el torneo más competitivo de su historia.

Inter Miami jugará la Leagues Cup 2026 | MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES VIA AFP

Se viene una nueva edición de la Leagues Cup y esta vez llega con cambios que van a mantener a los aficionados pegados a la pantalla. La competencia arrancará el 4 de agosto de 2026 y cerrará el 6 de septiembre con la gran final, justo unas semanas después del Mundial de la FIFA 2026. Este año la organización decidió apretar un poco más el formato para que cada partido pese más y no haya margen para la especulación.

Cómo funciona el nuevo formato

La Leagues Cup 2026 vuelve a reunir a 36 clubes, con 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS compitiendo en un esquema totalmente interligas. La Fase Uno consta de 54 partidos, todos disputados entre clubes de ambas ligas, así que desde el arranque vas a ver duelos mexicanos contra estadounidenses sin excepción. Los resultados de esta primera fase forman dos tablas independientes, una para la MLS y otra para la LIGA MX, y ahí es donde se pone interesante la cosa.

Los cuatro mejores clubes de cada liga avanzan directo a las rondas eliminatorias, mientras que el resto queda fuera de la pelea por el título. Lo llamativo es que los cruces entre ligas siguen garantizados hasta cuartos de final, o sea que la rivalidad MLS-Liga MX no se apaga hasta bien entrada la competencia. Ya en semifinales, partido por el tercer lugar y la gran final, el torneo se define con el clásico formato de eliminación directa, sin empates posibles, porque si un partido termina igualado después de los 90 minutos se resuelve al instante con penales.

Cuántos equipos clasifican y quiénes son

Para que tu equipo tenga chance de levantar el trofeo, primero debe colarse entre los 36 participantes, y la manera de lograrlo depende de la liga. En el caso de la MLS, la clasificación se basa en la tabla final del MLS Supporters’ Shield, mientras que los clubes de la Liga MX se ordenan según su rendimiento acumulado en los torneos Apertura y Clausura 2025.

Entre los equipos mexicanos ya confirmados aparecen nombres como Club América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey y Atlas, mientras que del lado estadounidense repiten clubes como Inter Miami, LAFC, Columbus Crew y Austin FC. La gran meta para cualquier equipo es meterse entre los cuatro mejores de su liga en la Fase Uno, porque solo así se aseguran su boleto a las rondas eliminatorias.

Clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027

Más allá del trofeo, este torneo reparte premios que le suman valor a cada partido y eso lo hace todavía más atractivo para seguir de cerca. El campeón, el subcampeón y el equipo que termine en tercer lugar se ganan su boleto directo a la Concacaf Champions Cup 2027, y el campeón además se lleva un premio extra: pase directo a los octavos de final de ese torneo.

Si eres de los que disfruta ver fútbol desde casa, todos los partidos se transmiten en vivo en más de 100 países a través de la app de Apple TV, sin restricciones geográficas, así que no importa dónde estés, vas a poder seguir a tu equipo.

Y si prefieres vivirlo en el estadio, este año la competencia suma un plus especial porque por primera vez habrá partidos selectos jugándose en México, lo que le da un sabor distinto a la experiencia para los aficionados de ambos lados de la frontera. Con 66 partidos totales y 58 de ellos siendo choques directos entre Liga MX y MLS, la Leagues Cup 2026 promete ser la edición más competitiva desde que nació el torneo.

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