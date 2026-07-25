Juegos Centroamericanos: A qué hora y en dónde ver en EE. UU. a las estrellas del fin de semana

Guía completa de horarios en EE. UU., rivales a vencer y las claves de transmisión para seguir la acción de las máximas figuras del deporte regional.

La delegación mexicana en Santo Domingo 2026 | Francesco SPOTORNO / AFP

El fuego regional ya ilumina el Caribe. Tras una espectacular Ceremonia de Apertura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 abre sus primeras 72 horas de pura adrenalina y alta competencia.

Con más de 6,000 deportistas de 37 naciones en escena, el camino oficial rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 ha comenzado formalmente, con esta competencia que celebra cien años de su primera edición. Todos los detalles los tenemos en la guía para no perderse toda la actividad de los Juegos Centroamericanos.

Para seguir las transmisiones vespertinas y nocturnas desde cualquier rincón de la Unión Americana, presentamos la agenda de desde la tarde del sábado 25 hasta el lunes 27 de julio con los horarios adaptados a las tres zonas horarias principales de los Estados Unidos (Este, Centro y Pacífico).

Agenda de las 10 grandes estrellas

1. Prisca Awiti (México) – Judo Ruta de Competencia: La subcampeona olímpica mexicana entra en acción el sábado en las rondas de eliminación directa de la categoría de los 63 kg, buscando consolidar su posición en el bloque de las finales vespertinas. Antecedentes y Éxito Reciente: Hizo historia absoluta al conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y llega a Santo Domingo consagrada como una de las máximas figuras mundiales de su división. Rivales a Vencer: Las representantes de Cuba, Colombia y Venezuela. Horario de Transmisión (Sábado 25 de julio): Costa Este (EDT): 15:30 horas Centro (CDT): 14:30 horas Pacífico (PDT): 12:30 horas

2. Yenny Álvarez (Colombia) – Levantamiento de Pesas Ruta de Competencia: La campeona mundial del Valle del Cauca se mide directo en el Grupo A de la categoría de los 59 kg, donde los intentos de Arranque y Envión definirán las medallas en una sola sesión continua por la tarde. Antecedentes y Éxito Reciente: Consolidada en la élite regional tras dominar los campeonatos panamericanos y obtener la gloria máxima al coronarse campeona mundial absoluta en envión y total en citas orbitales de halterofilia. Rivales a Vencer: La mexicana Janeth Gómez y la venezolana Génesis Rodríguez. Horario de Transmisión (Sábado 25 de julio): Costa Este (EDT): 14:00 horas Centro (CDT): 13:00 horas Pacífico (PDT): 11:00 horas

3. Julio César La Cruz (Cuba) – Boxeo Ruta de Competencia: El doble campeón olímpico cubano inicia su camino en las rondas preliminares de los pesos pesados. El boxeo caribeño arranca sus carteleras fuertes por la tarde, donde “La Sombra” busca imponer su estilo elusivo. Antecedentes y Éxito Reciente: Leyenda viviente del pugilismo amateur internacional, con múltiples preseas doradas acumuladas tanto en Juegos Centroamericanos como en Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos. Rivales a Vencer: Los talentos emergentes de las escuelas de boxeo de República Dominicana y Colombia. Horario de Transmisión (Sábado 25 de julio): Costa Este (EDT): 15:00 horas Centro (CDT): 14:00 horas Pacífico (PDT): 12:00 horas

4. Carlos Sansores (México) – Taekwondo Ruta de Competencia: Inscrito en la categoría de pesos pesados (+87 kg), el mexicano disputará la ronda definitiva por las medallas en el bloque estelar de la tarde del lunes, en el inicio de su camino hacia Los Angeles 2028. Antecedentes y Éxito Reciente: Campeón mundial de taekwondo y constante protagonista en el podio de los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, consolidado como la gran potencia de la división en la zona. Rivales a Vencer: Los máximos exponentes de Cuba y Colombia en la categoría abierta. Horario de Transmisión (Lunes 27 de julio): Costa Este (EDT): 16:30 horas Centro (CDT): 15:30 horas Pacífico (PDT): 13:30 horas

5. Idalys Ortiz (Cuba) – Judo Ruta de Competencia: La legendaria judoca cubana disputa el bloque final de la categoría de +78 kg el lunes por la tarde, buscando cerrar su exitosa carrera con un último metal dorado regional. Antecedentes y Éxito Reciente: Multimedallista olímpica y campeona mundial histórica, ha sido la reina indiscutible de los tatamis centroamericanos y caribeños durante más de una década. Rivales a Vencer: Las representantes de República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico en la división pesada. Horario de Transmisión (Lunes 27 de julio): Costa Este (EDT): 15:30 horas Centro (CDT): 14:30 horas Pacífico (PDT): 12:30 horas

6. Alexa Moreno (México) – Gimnasia Artística Ruta de Competencia: Tras superar las subdivisiones del sábado, la gimnasta de Mexicali saltará al escenario el domingo al mediodía para encarar la final individual por aparatos en su especialidad: el salto de caballo. Antecedentes y Éxito Reciente: Histórica finalista olímpica y medallista de oro en Copas del Mundo en su aparato predilecto, además de ser figura en competencias regionales previas. Rivales a Vencer: Las destacadas gimnastas de las selecciones de Panamá, Colombia y México. Horario de Transmisión (Domingo 26 de julio): Costa Este (EDT): 13:00 horas Centro (CDT): 12:00 horas Pacífico (PDT): 10:00 horas

7. Krystal Lara (República Dominicana) – Natación Ruta de Competencia: Superadas las eliminatorias matutinas del sábado, la sirena local disputará la gran final nocturna de los 100 metros dorso el domingo, buscando batir el récord centroamericano ante su gente. Antecedentes y Éxito Reciente: Multimedallista en ediciones pasadas de eventos de la CCCAN y Juegos Centroamericanos, posicionada como la máxima referente histórica de la natación femenina en la isla. Rivales a Vencer: La mexicana Celia Pulido Ortiz y la puertorriqueña Kristen Romano. Horario de Transmisión (Domingo 26 de julio): Costa Este (EDT): 19:15 horas Centro (CDT): 18:15 horas Pacífico (PDT): 16:15 horas

8. Leyanis Pérez (Cuba) – Atletismo (Triple Salto) Ruta de Competencia: La gran figura del salto cubano entra en acción en la fosa el lunes por la noche bajo la modalidad de final directa, donde dispondrá de seis intentos totales. Antecedentes y Éxito Reciente: Subcampeona mundial y figura dominante en las paradas de la Diamond League, consolidada en la cima del ranking internacional del triple salto. Rivales a Vencer: La jamaiquina Shanieka Ricketts y su compatriota cubana Liadagmis Povea. Horario de Transmisión (Lunes 27 de julio): Costa Este (EDT): 18:45 horas Centro (CDT): 17:45 horas Pacífico (PDT): 15:45 horas

9. Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico) – Atletismo (100m Vallas) Ruta de Competencia: La campeona olímpica e ícono de la delegación boricua tendrá su carrera definitiva por las medallas el lunes por la noche en la pista principal de Santo Domingo. Antecedentes y Éxito Reciente: Campeona olímpica en Tokio 2020 y medallista en Campeonatos Mundiales de Atletismo, siendo la máxima figura del deporte en Puerto Rico. Rivales a Vencer: Las velocistas punteras de Jamaica y Bahamas. Horario de Transmisión (Lunes 27 de julio): Costa Este (EDT): 19:15 horas Centro (CDT): 18:15 horas Pacífico (PDT): 16:15 horas

10. Marileidy Paulino (República Dominicana) – Atletismo Ruta de Competencia: La reina de la velocidad mundial tiene doble frente estelar nocturno: el domingo buscará el podio en el relevo mixto y el lunes por la noche cerrará la jornada con la final de los 400 metros planos. Antecedentes y Éxito Reciente: Campeona olímpica y mundial de los 400 metros planos, además de arrasar en las últimas temporadas de la Diamond League con marcas de dominio absoluto. Rivales a Vencer: La cubana Roxana Gómez y la barbadense Sada Williams. Horario de Transmisión: Domingo 26 (Relevo Mixto): 20:00 EDT / 19:00 CDT / 17:00 PDT Lunes 27 (Final 400m planos): 19:45 EDT / 18:45 CDT / 16:45 PDT



¿Cómo y dónde ver las competencias de Santo Domingo 2026 en Estados Unidos?

Para toda la comunidad latina en la Unión Americana que no quiere perderse un solo segundo de las rondas decisivas y las peleas por las medallas de oro, las opciones de transmisión oficiales son las siguientes:

Claro Sports (Señal Principal): La multiplataforma deportiva de Claro Sports transmite los Juegos para los Estados Unidos. Podrás seguir las disciplinas a través de sus cuatro canales simultáneos en YouTube totalmente en vivo, gratis y con narración profesional en español. Además, su señal estará disponible mediante su aplicación oficial y portal web, ofreciendo un seguimiento completo a los bloques vespertinos y las jornadas estelares nocturnas.

Podrás seguir las disciplinas a través de sus totalmente en vivo, gratis y con narración profesional en español. Además, su señal estará disponible mediante su aplicación oficial y portal web, ofreciendo un seguimiento completo a los bloques vespertinos y las jornadas estelares nocturnas. Centro Caribe Sports Channel: El canal oficial de la organización en YouTube también emitirá transmisiones en directo de eventos seleccionados y resúmenes diarios sin restricciones geográficas en territorio estadounidense.

El canal oficial de la organización en YouTube también emitirá transmisiones en directo de eventos seleccionados y resúmenes diarios sin restricciones geográficas en territorio estadounidense. Aplicación Oficial: Para consultar las estadísticas y calendarios, el comité organizador cuenta con la app móvil Santo Domingo 2026 (disponible para dispositivos iOS y Android), ideal para acceder al cuadro de medallas en tiempo real y alertas al instante.

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