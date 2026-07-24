New York City FC vs Chicago Fire FC: dónde estacionarse cerca del estadio

Si asistes al New York City FC vs Chicago Fire FC en el Yankee Stadium, conoce las mejores opciones para estacionarte y evitar el tráfico

Dónde Estacionarse Para Ver Al NYC FC | Kirk Irwin | Getty Images vía AFP

Si planeas asistir al partido entre New York City FC y Chicago Fire FC en el Yankee Stadium, elegir dónde estacionarte puede marcar la diferencia entre disfrutar la experiencia o pasar largos minutos atrapado en el tráfico del Bronx.

Para este encuentro de la MLS, programado antes del receso por la Leagues Cup que enfrenta a la MLS con la Liga MX, se espera una importante asistencia de aficionados, por lo que encontrar un lugar para dejar el automóvil requerirá algo más que llegar temprano.

Conocer las opciones oficiales, las alternativas privadas y las rutas de acceso más eficientes puede ayudarte a ahorrar dinero y evitar contratiempos antes y después del silbatazo inicial. Algo que fue muy útil durante los partidos del Mundial 2026 que recién tuvo su gran final y a España como campeón.

El Yankee Stadium se encuentra en una de las zonas con mayor densidad vehicular de Nueva York.

A diferencia de otros estadios rodeados de amplios estacionamientos, el inmueble está integrado al entorno urbano del Bronx, donde las calles, el transporte público y la actividad comercial generan una fuerte demanda de espacios disponibles durante los eventos deportivos.

Las opciones oficiales están cerca, pero conviene llegar con anticipación

La red oficial de estacionamientos del Yankee Stadium está operada por City Parking y ofrece tres instalaciones disponibles para los aficionados durante la temporada 2026 de la MLS que recién volvió a la actividad.

Los garajes YSP 1 (161st Street Garage), YSP 2 (Gerard Avenue Lot) y YSP 3 (River Avenue Garage) cobran una tarifa de 49 dólares para automóviles particulares y se ubican a pocos minutos caminando de las entradas del estadio.

Sin embargo, este año existe un factor que modifica la logística habitual. El cierre temporal del garaje Ruppert Plaza (YSP 4) ha reducido considerablemente la oferta de cajones disponibles, provocando que los estacionamientos restantes alcancen su capacidad con mucha anticipación.

En consecuencia, quienes no cuenten con una reserva o lleguen demasiado cerca del inicio del partido podrían verse obligados a buscar espacios más alejados mientras aumenta la congestión vehicular alrededor del recinto.

Garajes privados ofrecen mejor precio y una salida más rápida

Para muchos aficionados, las plataformas de reserva anticipada como SpotHero representan una alternativa mucho más conveniente.

Existen estacionamientos independientes ubicados entre seis y quince minutos a pie del estadio con tarifas desde 12.99 dólares, muy por debajo del costo de la red oficial.

Además del ahorro económico, estos garajes suelen facilitar una salida más ágil una vez terminado el encuentro, ya que quedan fuera de las zonas donde la Policía de Nueva York restringe la circulación para permitir el paso de miles de peatones.

También vale la pena planificar la ruta de llegada. Los especialistas recomiendan evitar la salida 5 de la autopista I-87 durante la hora previa al partido, ya que suele convertirse en el principal cuello de botella.

Utilizar accesos alternativos como las salidas 3 o 6 puede reducir significativamente el tiempo de traslado.

Asimismo, los estacionamientos oficiales operan exclusivamente con pagos electrónicos y abren entre dos y dos horas y media antes del inicio del encuentro, por lo que llegar alrededor de las 5:00 p. m. permitirá ingresar con mayor tranquilidad.

Para quienes buscan la mejor combinación entre costo, comodidad y rapidez para abandonar el estadio, los garajes ubicados en Concourse Village y East 162nd Street aparecen como la opción más equilibrada.

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