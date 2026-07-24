Campeón de Campeones 2026: por qué el Dignity Health Sports Park es el ‘talismán’ del Cruz Azul

La Máquina presume un historial impecable en Carson y buscará mantener una racha que alimenta la confianza de su afición antes de otra final

Cruz Azul buscará una nueva hazaña en California / Alfredo Estrella / AFP

El Campeón de Campeones 2026 enfrentará este sábado a Cruz Azul y Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Más allá del trofeo en disputa, el escenario guarda un significado especial para La Máquina, que llega con la confianza de un historial perfecto en finales disputadas en ese inmueble.

Hablar del Dignity Health Sports Park es hablar de una sede que se ha convertido en un auténtico ‘talismán’ para Cruz Azul. Cada vez que el club ha jugado una final oficial de partido único en este estadio, ha terminado celebrando un campeonato, una estadística que ilusiona a la afición celeste rumbo al Campeón de Campeones 2026.

Un estadio donde Cruz Azul siempre celebra

La historia comenzó en la Supercopa MX 2019, cuando Cruz Azul goleó 4-0 a Necaxa para conquistar el título. Aquella actuación marcó el inicio de una racha que ha permanecido intacta y convirtió al inmueble de Carson en una sede de gratos recuerdos para el equipo cementero.

Dos años después, en el Campeón de Campeones 2021, La Máquina volvió al mismo escenario y derrotó 2-1 a León para sumar otro trofeo. El Dignity Health Sports Park confirmó entonces su condición de estadio favorable para un club que suele responder en los partidos decisivos.

La tercera celebración llegó en la Supercopa de la Liga MX 2022. Tras empatar 2-2 con Atlas en el tiempo reglamentario, Cruz Azul se impuso 4-3 en la tanda de penales y levantó un nuevo campeonato, manteniendo su marca perfecta en finales disputadas en Carson.

Además de los resultados, el Dignity Health Sports Park se ha consolidado como una segunda casa para Cruz Azul en EE.UU. Miles de aficionados mexicanos llenan las gradas en cada presentación del equipo, generando un ambiente que suele inclinar el apoyo hacia los celestes.

Sin embargo, el Campeón de Campeones 2026 no tendrá un rival sencillo. Toluca también presume grandes recuerdos en Carson, donde conquistó el Campeón de Campeones 2025 al vencer al América y, posteriormente, ganó la Campeones Cup 2025 frente al LA Galaxy. Incluso, en 2026, derrotó 3-0 al conjunto angelino en la Concacaf Champions Cup.

Ese antecedente convierte al Campeón de Campeones 2026 en un duelo con historia para ambos clubes. Mientras Cruz Azul buscará mantener vivo el talismán del Dignity Health Sports Park y conquistar otro título en California, Toluca intentará romper la cábala celeste y confirmar que también sabe ganar en un estadio donde ambos han encontrado el camino al éxito.

Te puede interesar: