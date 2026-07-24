Lo que Robert Lewandowski ofrecerá a Chicago Fire para vencer al New York City FC

Robert Lewandowski encara su primera visita oficial a Nueva York con Chicago Fire en un duelo clave que puede definir la pelea en la MLS

Robert Lewandowski Con El Chicago Fire | Jared Lennon | Getty Images vía AFP

Robert Lewandowski tendrá este fin de semana una de sus primeras grandes pruebas con Chicago Fire cuando visite a New York City FC en un partido con implicaciones directas en la clasificación de la Conferencia Este de la MLS que recién volvió a la actividad.

Más allá de la expectativa que genera Robert Lewandowski por el legado que pocos pueden igualar, la sola presencia del delantero polaco ofrece soluciones futbolísticas que pueden inclinar la balanza a favor del conjunto dirigido por Gregg Berhalter.

Aunque en su debut, el equipo de Chicago perdió de visita ante Inter Miami, se sabe que la capacidad del ex goleador del Barcelona para fijar defensores, abrir espacios y potenciar el ataque colectivo aparece como uno de los factores que más preocupan al cuadro neoyorquino.

Lewandowski puede transformar el ataque de Chicago Fire

Las sensaciones que dejó Robert Lewandowski en sus primeros minutos con el Fire fueron más allá de los números.

El atacante disputó poco más de una hora de juego y todavía mostró señales de adaptación al ritmo de la liga, pero dejó claro que su influencia no depende únicamente de marcar goles.

Cada vez que recibe el balón, obliga a los defensores rivales a modificar sus recorridos. Esa capacidad para atraer marcas libera espacios para quienes puedan encontrar mayores oportunidades para romper los bloques y atacar desde segunda línea.

En un estadio con dimensiones reducidas como el Yankee Stadium, esa movilidad colectiva puede convertirse en un recurso determinante.

Además, el delantero polaco ofrece una referencia permanente dentro del área. Su experiencia jugando de espaldas al arco facilita la circulación del balón en zonas congestionadas, una característica especialmente útil frente a un rival que acostumbra presionar con intensidad cuando juega como local.

Las debilidades de New York City FC favorecen el plan de Chicago

El panorama también luce favorable porque New York City FC ha mostrado vulnerabilidad defensiva durante las últimas jornadas.

A pesar de mantener una producción ofensiva constante, el conjunto neoyorquino ha recibido goles con frecuencia y ha tenido dificultades para conservar su portería imbatida.

En ese escenario, Lewandowski puede convertirse en un problema constante. Su juego aéreo representa una amenaza en acciones de balón parado, mientras que su inteligencia para ocupar espacios obliga a los centrales a mantenerse pendientes de sus movimientos, reduciendo su margen para anticipar o salir a presionar.

Gregg Berhalter, además, cuenta con la posibilidad de modificar el sistema táctico durante el encuentro.

El polaco puede desempeñarse como único delantero o compartir el ataque con un compañero más dinámico, una flexibilidad que complica los ajustes defensivos del rival y multiplica las variantes ofensivas de Chicago Fire.

Con algunos entrenamientos más desde su estreno oficial, el estado físico de Lewandowski también debería mostrar una evolución importante.

Si logra integrarse con mayor naturalidad al circuito ofensivo del equipo, Chicago Fire tendrá argumentos suficientes para competir por los tres puntos en Nueva York y consolidarse entre los protagonistas de la Conferencia Este.

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