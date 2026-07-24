¿Alguna vez la FIFA repitió un partido de una competencia oficial?

Para que la FIFA considere la revisión de un partido oficial debe presentarse una situación excepcional que atente contras las reglas del juego

El esloveno Slavko Vincic pitó la final del Mundial 2026. Foto: David Ramos / AFP

Repetir un partido de fútbol oficial, inclusive de un Mundial, no es tarea fácil para la FIFA. Aunque sí existen antecedentes (y no son tan lejanos), el organismo rector exige pruebas contundentes de una falla administrativa o una infracción deliberada de las reglas del deporte.

En años recientes son varias las ocasiones en las que directivos, delegados y aficionados han solicitado la repetición de un juego, alegando que el equipo rival ha sido “claramente” favorecido.

De hecho, sucedió en la final de Qatar 2022 y ahora en el Mundial 2026, por petición informal de grupos de hinchas. Sin embargo, en ninguno de estos casos la FIFA consideró investigar el desarrollo de ambos partidos, ya que no había indicios para iniciar un proceso.

España ganó 1-0 a Argentina en la final de la Copa del Mundo, el pasado 19 de julio, y ahora lidera el ranking FIFA desplazando a la Albiceleste del primer lugar.

¿Qué exige la FIFA para que se repita un partido de fútbol oficial?

Para que la FIFA pueda considerar la revisión de un partido oficial, primero debe presentarse una situación excepcional que se oponga o deteriore el concepto de las normas competitivas.

El reglamento de la FIFA, en el apartado cinco, establece que las decisiones arbitrales durante un partido son definitivas, incluyendo la validez de los goles y el resultado final.

En caso de que el juez aplique incorrectamente las reglas, hubiera un problema administrativo, la utilización de un futbolista no elegible o una resolución de los órganos judiciales de la FIFA, entonces pudiera considerarse una investigación.

Pero una inconformidad por faltas, tarjetas o decisiones tomadas durante una jugada no es suficiente para anular un partido, mucho menos la final de una Copa del Mundo.

¿Alguna vez la FIFA repitió un partido oficial?

Hay dos antecedentes que son relativamente recientes. El primero fue por un error técnico del árbitro en la aplicación de las normas de juego en un penal anulado, mientras que el segundo; más grave, porque la FIFA comprobó que el juez principal influyó deliberadamente en el resultado.

Bahréin vs. Uzbekistán (Eliminatorias al Mundial Alemania 2006)

En septiembre de 2005, el árbitro japonés Toshimitsu Yoshida anuló un gol de penal de Uzbekistán por invasión de área. Sin embargo, en lugar de mandar a repetir el tiro, le dio un bote neutral a Bahréin.

Tras la apelación de Uzbekistán, la FIFA dictaminó que hubo un error técnico y anuló el resultado de 1-0. El partido se volvió a jugar en octubre, finalizando con un empate 1-1.

Sudáfrica vs. Senegal (Eliminatorias al Mundial Rusia 2018)

En noviembre de 2016, el árbitro ghanés Joseph Lamptey pitó penal a favor de Sudáfrica por una mano que nunca ocurrió. La FIFA comprobó que el colegiado había influido de forma deliberada en el resultado, inhabilitándolo de por vida.

El partido se repitió en noviembre de 2017 y Senegal venció 2-0 a Sudáfrica, clasificando a la Copa del Mundo.

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