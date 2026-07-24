¿Toluca o Cruz Azul? Así se divide California entre dos de las aficiones más grandes de la Liga MX

La comunidad mexicana en el estado convierte cada visita de ambos clubes en una auténtica fiesta, con estadios llenos, peñas organizadas y una rivalidad que trasciende la cancha

Ambos clubes tienen mucha afición en California / Claro Sports

Este sábado, Toluca y Cruz Azul se enfrentarán en California por el Campeón de Campeones de la Liga MX, un duelo que, además de definir un nuevo campeón del fútbol mexicano y beneficiar económicamente a ambos equipos, pondrá frente a frente a dos de las aficiones más apasionadas en EE.UU. El encuentro volverá a reunir a miles de seguidores en territorio californiano, donde la rivalidad entre ambas comunidades se vive con intensidad, dentro y fuera de la cancha.

California es uno de los principales bastiones de la Liga MX en EE.UU. y la afición de Toluca y Cruz Azul lo demuestra en cada partido. Cada vez que ambos equipos visitan el estado, miles de seguidores llenan los estadios y convierten las tribunas en una extensión del fútbol mexicano, alimentando una rivalidad que trasciende la cancha.

Afición de Toluca y Cruz Azul en California: ¿quién reúne más seguidores?

La afición de Toluca y Cruz Azul en California refleja el enorme arraigo que ambos clubes tienen entre la comunidad mexicana y mexicoamericana. Sin embargo, Cruz Azul suele contar con una ligera ventaja en convocatoria, sobre todo en el sur del estado. En ciudades como Los Ángeles, San Diego y el área de la Bahía, La Máquina reúne algunas de las asistencias más numerosas gracias a su popularidad histórica y a sus recientes éxitos deportivos.

La organización también explica el crecimiento de la afición de Toluca y Cruz Azul en California. Del lado celeste destacan peñas como Cruz Azul Los Ángeles, las filiales de Sangre Azul California y grupos establecidos en Fresno, San José y Sacramento, que organizan reuniones para ver los partidos, caravanas y recibimientos cuando el equipo juega en territorio estadounidense. Esa movilización convierte con frecuencia al Dignity Health Sports Park en una auténtica localía para Cruz Azul.

Toluca, por su parte, ha fortalecido su presencia gracias a su historia como uno de los clubes más ganadores del fútbol mexicano y por los títulos conquistados en los últimos años. Sin duda, California también ha visto crecer el apoyo escarlata, con seguidores que llenan las gradas vestidos de rojo, portando banderas, máscaras y diademas en cada visita de los Diablos Rojos.

¿Por qué California es clave para Toluca y Cruz Azul en la Liga MX?

Además de la asistencia a los estadios, la afición de Toluca y Cruz Azul en California destaca por su organización. Grupos como La Banda del Rojo acompañan a Toluca en partidos internacionales y frente a clubes de la MLS, mientras que cientos de aficionados acostumbran acudir a los hoteles de concentración para recibir al plantel antes de los encuentros. Del lado celeste, las peñas mantienen una actividad constante durante todo el año, fortaleciendo el vínculo entre el club y sus seguidores.

La historia explica buena parte de esta rivalidad. Cruz Azul mantiene uno de los mayores arrastres populares del fútbol mexicano y una presencia consolidada entre los mexicanos que viven en EE.UU. Toluca, en cambio, presume una tradición ganadora que ha impulsado el crecimiento de su comunidad de seguidores. Por ello, cada enfrentamiento entre ambos clubes es uno de los más atractivos para la Liga MX fuera de México.

Cuando ambos equipos coinciden en California, las tribunas se dividen entre el azul celeste y el rojo escarlata. Aunque Cruz Azul suele tener una ligera mayoría en las gradas, los seguidores de Toluca responden con la misma intensidad, creando un ambiente que pocas rivalidades del fútbol mexicano consiguen replicar en EE.UU.

Es así como la afición de Toluca y Cruz Azul en California confirma que la pasión por la Liga MX no conoce fronteras. Con millones de mexicanos y mexicoamericanos viviendo en el estado, el Campeón de Campeones será una nueva muestra de que California sigue siendo uno de los escenarios más importantes para el fútbol mexicano fuera del país y uno de los mercados donde ambas aficiones viven su pasión con mayor fuerza.

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