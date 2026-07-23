Lewandowski, Luis Suárez, Griezmann ¿y Messi? resultados y posiciones de la MLS este 22 de julio

Antoine Griezmann debutó como goleador en la victoria de Orlando City por cuatro goles ante San José. Nashville se mantiene como el mejor equipo de la temporada

Resultados y posiciones de la MLS 22 de julio | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Major League Soccer retomó la actividad luego de la pausa por el Mundial 2026, y la temporada sigue su curso con equipos que buscan consolidarse dentro de la pelea por los playoffs. La semana 17 contó con la participación de nuevos fichajes y el regreso de jugadores que disputaron la Copa del Mundo, ajustando sus tiempos de descanso antes de reincorporarse a la competencia.

El miércoles 22 de julio se registraron partidos que marcaron la continuidad de la temporada. Entre las novedades, destacaron los debut de Robert Lewandowski con Chicago Fire y Antoine Griezmann con Orlando City, quienes se incorporaron como parte de los refuerzos de verano en la liga estadounidense. Además, varios futbolistas que participaron en la justa buscaron regresar a la acción para seguir contribuyendo a sus equipos.

Resultados del 22 de julio en la MLS 2026

Los partidos de este miércoles tuvieron como protagonista a Antoine Griezmann, quien anotó en su debut para contribuir en la victoria del Orlando City sobre San José. Mientras que Nashville se impuso 1-0 a Montreal para ampliar su racha de victorias a cinco consecutivas en la temporada.

Cincinnati 4-3 Vancouver

Columbus 1-2 New York City

Inter Miami 3-2 Chicago

Philadelphia 3-1 NY Red Bulls

New England 0-0 Toronto

Charlotte 2-2 Atlanta United

Nashville 1-0 Montréal

Houston Dynamo 1-1 DC United

Sporting KC 2-1 Minnesota

Austin 3-1 Seattle Sounders

Colorado 1-0 San Diego

LAFC 3-1 Salt Lake

Portland 2-2 Dallas

San Jose 0-4 Orlando City

LA Galaxy 1-3 St. Louis

Al momento: posiciones de la MLS, por Conferencia

En la Conferencia Este, Nashville se mantiene en la cima con 39 puntos, superando por cinco al Inter Miami que se encuentra en la segunda posición. En el fondo se encuentran Philadelphia con 10 unidades y Atlanta United con 12.

Conferencia Este

Nashville | 39 Inter Miami | 34 Chicago | 26 New England | 26 Cincinnati | 23 New York City | 22 Charlotte | 22 NY Red Bulls | 22 D.C. United | 19 Orlando City | 17 Columbus | 16 Toronto | 16 Montréal | 15 Atlanta United | 12 Philadelphia | 10

En la Conferencia Oeste, Vancouver está empatado con 32 unidades con San José en la primera posición, mientras que el LAFC logró recortar para ponerse a dos puntos en el tercer puesto.

Conferencia Oeste

Vancouver | 32 San Jose | 32 LAFC | 30 Salt Lake | 26 Dallas | 26 Seattle Sounders | 24 Houston Dynamo | 23 St. Louis | 22 Minnesota | 22 LA Galaxy | 20 Colorado | 19 Portland | 18 San Diego | 17 Austin | 17 Sporting KC | 14

¿Cuándo regresa a jugar Lionel Messi a la MLS?

Lionel Messi, junto a Rodrigo De Paul, continuará su descanso tras la participación en el Mundial 2026. Ambos jugadores no estuveron disponibles para el partido del Inter Miami contra Chicago Fire y se espera que no estén ante frente a CF Montreal el 25 de julio.

Tampoco participarán en el Juego de Estrellas de la MLS el 29 de julio, ya que se encuentra dentro del periodo de recuperación recomendado de 21 días después de su participación mundialista. El regreso de Messi dependerá del cumplimiento de este periodo de descanso y del plan de preparación diseñado por el club.

Se espera que, una vez finalizado este lapso, Messi pueda reincorporarse a los entrenamientos y disputar los siguientes compromisos de la temporada regular de la MLS 2026 y en especial la Leagues Cup.

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