Temporada NBA 2026-27: fechas, equipos y cómo ver los partidos en español desde EE.UU.

La nueva campaña de la NBA tendrá 82 juegos por equipo; además de la NBA Cup, el All-Star Weekend y una intensa pelea por el campeonato

En octubre comienza la temporada de la NBA / Katelyn Mulcahy / Getty Images via AFP

La temporada NBA 2026-27 ya tiene fecha de inicio y los aficionados empiezan la cuenta regresiva para el regreso del mejor baloncesto del mundo. Después de que los New York Knicks conquistaran el campeonato, las 30 franquicias volverán a competir por el Trofeo Larry O’Brien en una campaña que incluirá 82 partidos por equipo, la NBA Cup, el All-Star Weekend y unos playoffs que prometen emociones de principio a fin.

La Conferencia Este estará integrada por: Atlanta Hawks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors y Washington Wizards.

En la Conferencia Oeste competirán: Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Golden State Warriors (equipo donde militará Yaxel Lendeborg), Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies (en donde jugará el mexicano Karim López), Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Utah Jazz.

¿Cuándo empieza la temporada NBA 2026-27?

La temporada NBA 2026-27 arrancará el martes 20 de octubre de 2026. La fase regular se extenderá hasta abril de 2027 y, posteriormente, se disputarán el Torneo Play-In, los playoffs y las Finales de la NBA. Aunque el calendario completo será publicado durante agosto, la liga anunciará junto con él a los equipos que protagonizarán el tradicional Opening Night.

Además del partido inaugural, el calendario ya contempla algunos de los eventos más esperados del año. La NBA Cup se jugará entre noviembre y diciembre; el NBA All-Star Weekend tendrá lugar en febrero de 2027; la temporada regular concluirá en abril, seguida del Torneo Play-In y el inicio de los playoffs, mientras que las Finales de la NBA se celebrarán en junio. A ello se suman el Draft, la agencia libre y los tradicionales partidos internacionales.

Dónde ver los partidos de la NBA 2026-27 en español desde EE.UU.

Los aficionados hispanohablantes tendrán varias alternativas para seguir la temporada:

ESPN Deportes: transmite partidos seleccionados de la temporada regular, playoffs y eventos especiales y la narración y comentarios son en español. NBA League Pass: es el servicio oficial de streaming de la NBA, por lo que se tiene acceso a todos los partidos en vivo y on demand. Tiene incluido audio en español para determinados encuentros. Amazon Prime Video: ofrecerá una selección de partidos de la NBA durante la temporada y la disponibilidad de narración en español dependerá de cada transmisión.

La mejor opción para ver la NBA en español: combinar ESPN Deportes para los partidos televisados con NBA League Pass para acceder al resto de los encuentros de la temporada.

Con las fechas principales ya confirmadas y el calendario completo a punto de publicarse, la temporada NBA 2026-27 comienza a tomar forma. En las próximas semanas, también se conocerán los cruces de la jornada inaugural y el resto de una competición que volverá a captar la atención de millones de aficionados en EE.UU. y el mundo.

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