All-Star Game MLS vs Liga MX: quiénes son los jugadores latinos que participarán
La principal figura latina del All-Star Game es el argentino Lionel Messi, que regresa a la MLS tras el Mundial 2026
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El próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 8:00 pm ET, se disputará el All-Star Game 2026: MLS vs Liga MX. Para esta edición, el compromiso se celebrará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
Aunque todo el plantel convocado por la Liga MX es de origen latino, hay varias figuras hispanas que integran el equipo de estrellas de la MLS. La principal es el argentino Lionel Messi, que perdió la final del Mundial 2026 y ahora emprende una nueva etapa con el Inter Miami.
Los latinos que participarán en el All-Star Game MLS vs Liga MX
Major League Soccer (MLS)
Por el lado de la MLS, cuatro jugadores latinos están a disposición del inglés Dean Smith, actual entrenador del Charlotte FC. Estos son:
- Lionel Messi – Inter Miami
- Carles Gil – New England Revolution
- Evander – FC Cincinnati
- Rodrigo de Paul – Inter Miami
Los jugadores para el All-Star Game MLS vs Liga MX se eligen mediante una combinación de votación pública, designaciones de entrenadores y métricas de rendimiento. En este caso, Messi y De Paul fueron seleccionados por votación, mientras que el español Carles Gil y el brasileño Evander estarán en el partido por decisión técnica.
Liga MX
Por el lago de la Liga MX encabezan Gilberto Mora y Erik Lira, y como era de esperarse, todos los futbolistas son de origen latino, incluyendo al entrenador argentino Antonio Mohamed. Con seis integrantes la plantilla, Chivas es el club que más jugadores aportará al equipo, seguido de Toluca con cinco.
- Keylor Navas – Pumas
- Nahuel Guzmán – Tigres
- Bruno Méndez – Toluca
- Willer Ditta Cruz – Azul
- Federico Pereira – Toluca
- Nathan Silva – Pumas
- Israel Reyes – Club América
- Jesús Garza – Tigres
- Richard Ledezma – Chivas
- Jesús Gallardo – Toluca
- Bryan González – Chivas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Franco Romero – Toluca
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Iker Fimbres – Monterrey
- Nicolás Castro – Toluca
- Brian Gutiérrez – Chivas
- Fernando Gorriarán – Tigres
- Gilberto Mora – Tijuana
- Brian Rodríguez – Club América
- José Paradela – Cruz Azul
- Juan Bruneta – Tigres
- Kevin Castañeda – Chivas
- Santiago Sandoval – Chivas
- Armando González – Chivas
- Robert Morales – Pumas
El 28 de julio, un día antes del All-Star Game MLS vs Liga MX, se celebrará el MLS All-Star Skills Challenge 2026, a partir de las 7:30 pm ET. En este evento participarán 11 futbolistas de la liga estadounidense, incluyendo al coreano Son Heung-Min, el alemán Thomas Müller y el brasileño Evander.
Todavía hay boletos disponibles para ambos espectáculos: los más económicos rondan entre 55 y 68 dólares, mientras que el precio promedio oscila entre 96 y 188 dólares. Sin embargo, para el Skills Challenge 2026 las entradas suelen ser más económicas.