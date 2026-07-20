All-Star Game MLS vs Liga MX: quiénes son los jugadores latinos que participarán

La principal figura latina del All-Star Game es el argentino Lionel Messi, que regresa a la MLS tras el Mundial 2026

El All-Star Game se jugará con el balón de la MLS. Foto: Tim Austen / AFP

El próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 8:00 pm ET, se disputará el All-Star Game 2026: MLS vs Liga MX. Para esta edición, el compromiso se celebrará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Aunque todo el plantel convocado por la Liga MX es de origen latino, hay varias figuras hispanas que integran el equipo de estrellas de la MLS. La principal es el argentino Lionel Messi, que perdió la final del Mundial 2026 y ahora emprende una nueva etapa con el Inter Miami.

Los latinos que participarán en el All-Star Game MLS vs Liga MX

Major League Soccer (MLS)

Por el lado de la MLS, cuatro jugadores latinos están a disposición del inglés Dean Smith, actual entrenador del Charlotte FC. Estos son:

Lionel Messi – Inter Miami

Carles Gil – New England Revolution

Evander – FC Cincinnati

Rodrigo de Paul – Inter Miami

Los jugadores para el All-Star Game MLS vs Liga MX se eligen mediante una combinación de votación pública, designaciones de entrenadores y métricas de rendimiento. En este caso, Messi y De Paul fueron seleccionados por votación, mientras que el español Carles Gil y el brasileño Evander estarán en el partido por decisión técnica.

Liga MX

Por el lago de la Liga MX encabezan Gilberto Mora y Erik Lira, y como era de esperarse, todos los futbolistas son de origen latino, incluyendo al entrenador argentino Antonio Mohamed. Con seis integrantes la plantilla, Chivas es el club que más jugadores aportará al equipo, seguido de Toluca con cinco.

Keylor Navas – Pumas

Nahuel Guzmán – Tigres

Bruno Méndez – Toluca

Willer Ditta Cruz – Azul

Federico Pereira – Toluca

Nathan Silva – Pumas

Israel Reyes – Club América

Jesús Garza – Tigres

Richard Ledezma – Chivas

Jesús Gallardo – Toluca

Bryan González – Chivas

Erik Lira – Cruz Azul

Franco Romero – Toluca

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Iker Fimbres – Monterrey

Nicolás Castro – Toluca

Brian Gutiérrez – Chivas

Fernando Gorriarán – Tigres

Gilberto Mora – Tijuana

Brian Rodríguez – Club América

José Paradela – Cruz Azul

Juan Bruneta – Tigres

Kevin Castañeda – Chivas

Santiago Sandoval – Chivas

Armando González – Chivas

Robert Morales – Pumas

El 28 de julio, un día antes del All-Star Game MLS vs Liga MX, se celebrará el MLS All-Star Skills Challenge 2026, a partir de las 7:30 pm ET. En este evento participarán 11 futbolistas de la liga estadounidense, incluyendo al coreano Son Heung-Min, el alemán Thomas Müller y el brasileño Evander.

Todavía hay boletos disponibles para ambos espectáculos: los más económicos rondan entre 55 y 68 dólares, mientras que el precio promedio oscila entre 96 y 188 dólares. Sin embargo, para el Skills Challenge 2026 las entradas suelen ser más económicas.

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