Regresa la MLS con partidos intensos tras la pausa por el Mundial 2026

Los partidos de MLS 2026 regresan tras la pausa mundialista con clásicos y duelos clave rumbo a la segunda mitad del torneo

La MLS ya reanudó actividades este jueves / Tim Austen / Getty Images via AFP

La espera terminó. La temporada regular de la MLS volvió este jueves a escena, con una jornada cargada de emociones después de casi dos meses de pausa por el Mundial 2026, marcando así el inicio de la segunda mitad del campeonato.

El primer gran atractivo del regreso será el duelo de este viernes 17 de julio entre LA Galaxy y Los Angeles FC, un nuevo capítulo de ‘El Tráfico’, el clásico que divide a Los Ángeles y que promete una intensa batalla por la parte alta de la Conferencia Oeste. Quienes viven en la ciudad, aún están a tiempo de conseguir tickets para verlo en vivo o bien, seguir las actividades desde la comodidad de tu hogar.

Pero más allá de ese enfrentamiento, la MLS presenta una serie de partidos que reúnen a varios de los equipos más competitivos de la liga y a figuras capaces de cambiar el rumbo de una temporada. Estos son los encuentros que ningún aficionado debería perderse en la semana post-Mundial.

Los partidos más destacados del regreso de MLS tras el Mundial 2026

Nashville SC vs. Atlanta United (viernes 17 de julio)

La Conferencia Este tendrá un choque de alta intensidad con dos clubes que buscan acercarse a los primeros lugares. Nashville SC recibe a Atlanta United en un encuentro donde la presión por recuperar terreno será protagonista.

Hora: 6:10 p.m. ET / 3:10 p.m. PT

Estadio: GEODIS Park, Nashville, Tennessee

Inter Miami CF vs. Chicago Fire (miércoles 22 de julio)

Pese a que el Inter Miami no contará con Lionel Messi para este partido, sigue siendo uno de los grandes focos de la jornada. El conjunto de Florida buscará imponer condiciones en casa ante Chicago Fire, en un partido con expectativa ofensiva.

Hora: 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT

Estadio: Nu Stadium, Miami, Florida

FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps (miércoles 22 de julio)

Dos equipos que han mostrado regularidad durante la campaña se enfrentarán en Ohio. Cincinnati intentará hacer valer su condición de local ante un Vancouver Whitecaps acostumbrado a competir en partidos cerrados.

Hora: 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT

Estadio: TQL Stadium, Cincinnati, Ohio

Austin FC vs. Seattle Sounders (miércoles 22 de julio)

El Q2 Stadium será escenario de un duelo atractivo de la Conferencia Oeste. Austin FC buscará aprovechar su fortaleza como anfitrión frente a unos Seattle Sounders que suelen responder en los partidos importantes.

Hora: 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT

Estadio: Q2 Stadium, Austin, Texas

LAFC vs. Real Salt Lake (miércoles 22 de julio)

Después del clásico ante Galaxy, LAFC volverá a casa para enfrentar a Real Salt Lake en otro desafío importante. Será un choque directo entre equipos que aspiran a mantenerse en la zona alta del Oeste y que podría tener impacto en la clasificación final.

Hora: 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT

Estadio: BMO Stadium, Los Ángeles, California

Todos los partidos de esta semana estarán disponibles a través de Apple TV MLS Season Pass, la plataforma oficial de transmisión de la liga. Con la segunda mitad del calendario en marcha, cada punto comienza a ser determinante en la carrera rumbo a los playoffs de la MLS 2026.

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