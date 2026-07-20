Robert Lewandowski ya tiene nueva fecha para debutar con Chicago Fire en la MLS

El esperado estreno de Robert Lewandowski con Chicago Fire cambió de fecha por causas ambientales y ahora llegará en un duelo de alto impacto

En Chicago Fire Ya Esperan A Lewandowski | Kamil Krzaczynski | AFP

El debut de Robert Lewandowski con el Chicago Fire finalmente tiene fecha confirmada y promete convertirse en uno de los acontecimientos más esperados de lo que falta en la temporada 2026 de la MLS que arrancó unos días antes de que se jugara la gran final del Mundial 2026.

Después de que su estreno fuera suspendido por la mala calidad del aire en Chicago, provocada por el humo de los incendios forestales en Canadá, el delantero polaco saltará a la cancha el próximo 22 de julio para enfrentar al Inter Miami.

La reprogramación modificó por completo el calendario del ex goleador del Barcelona y del Bayern Múnich, además de cambiar el esperado reencuentro con Thomas Müller, otro viejo conocido del fútbol alemán.

Para la afición latina en Estados Unidos, el estreno de una de las máximas figuras del fútbol europeo representa una cita imperdible y en Chicago ya tenían todo preparado para el debut de Lewandowski.

El humo de Canadá cambió el estreno más esperado de la MLS

Todo estaba listo para que Lewandowski disputara su primer partido con el Chicago Fire el 16 de julio frente a Vancouver Whitecaps.

La organización incluso había preparado una auténtica fiesta en el Soldier Field con actividades especiales, un lleno esperado y un ambiente pensado para celebrar la llegada de uno de los delanteros más importantes de la última década.

Sin embargo, la naturaleza obligó a modificar todos los planes. Una enorme nube de humo procedente de los incendios forestales en Canadá cubrió gran parte de Chicago y disparó el Índice de Calidad del Aire hasta niveles considerados peligrosos para cualquier actividad al aire libre.

Ante un AQI cercano a 400 puntos, muy por encima del límite de seguridad recomendado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la MLS, el Chicago Fire y los Vancouver Whitecaps acordaron suspender el encuentro para proteger la salud de jugadores, aficionados y trabajadores del estadio.

La decisión fue bien recibida por especialistas médicos, aunque dejó a miles de seguidores sin la posibilidad de ver el estreno del máximo goleador histórico de la selección de Polonia.

El 22 de julio llega el verdadero debut y una historia que quedó pendiente

La nueva fecha coloca a Lewandowski frente a un desafío completamente diferente. En lugar de debutar como local, lo hará como visitante frente al Inter Miami, uno de los equipos más competitivos de la Conferencia Este y candidato al título de la MLS.

Paradójicamente, el cambio de calendario también alteró uno de los grandes atractivos del verano: el esperado reencuentro entre Robert Lewandowski y Thomas Müller, quienes construyeron una de las sociedades ofensivas más exitosas en la historia del Bayern Múnich.

Inicialmente ambos iban a enfrentarse el 16 de julio, cuando Vancouver visitara Chicago. Ahora ese duelo tendrá que esperar hasta el 6 de octubre, cuando el partido reprogramado finalmente se dispute en Soldier Field.

Mientras tanto, el 22 de julio ambos estarán en actividad, aunque en escenarios distintos. Lewandowski debutará con el Fire en Miami, mientras que Müller volverá a jugar con Vancouver Whitecaps frente al FC Cincinnati.

Será una coincidencia curiosa para dos futbolistas que conquistaron Europa juntos durante ocho temporadas.

El estreno del delantero polaco también llega con un reto inesperado. Días antes del partido, Chicago Fire transfirió al belga Hugo Cuypers al Monterrey de la Liga MX, por lo que Gregg Berhalter deberá modificar su planteamiento ofensivo.

En consecuencia, Lewandowski asumirá desde su primer encuentro la responsabilidad de liderar prácticamente en solitario el ataque del conjunto de Illinois.

A sus 37 años, el exjugador del Barcelona aterriza en la MLS con un impresionante registro de 697 goles oficiales, después de haber marcado 119 tantos con el club catalán y convertirse en uno de los delanteros más exitosos del fútbol moderno.

Además, eligió Chicago por el fuerte vínculo que la ciudad mantiene con la comunidad polaca, una de las más numerosas fuera de Europa.

Más allá del resultado ante Inter Miami, el 22 de julio marcará el inicio de un nuevo capítulo para una de las grandes leyendas del fútbol europeo y para una MLS que continúa sumando estrellas capaces de atraer la atención de millones de aficionados en Estados Unidos y el resto del continente.

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