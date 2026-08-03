Leagues Cup 2026: dónde y cómo comprar boletos para NYC FC vs Cruz Azul en Nueva York
Conoce precios, sede, horario y los detalles de la venta de entradas para ver a La Máquina en un duelo clave del torneo internacional
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Cruz Azul afrontará un compromiso determinante en la Leagues Cup 2026 cuando visite al New York City FC en la segunda jornada de la Fase Uno. El encuentro se disputará el domingo 9 de agosto en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York, donde miles de aficionados celestes esperan acompañar al vigente campeón del fútbol mexicano y del Campeón de Campeones de la Liga MX en busca de un triunfo que lo acerque a la siguiente ronda.
La Máquina llega con la presión de responder a las expectativas. El equipo dirigido por Joel Huiqui busca conquistar nuevamente este torneo, del que fue campeón en 2019 durante la edición inaugural. Sin embargo, desde que la Leagues Cup obtuvo reconocimiento oficial en 2023, únicamente clubes de la MLS han levantado el trofeo, un dominio que Cruz Azul intentará romper en esta edición.
¿Dónde comprar los boletos para NYC FC vs Cruz Azul?
Los aficionados que deseen asistir al partido ya pueden adquirir sus entradas a través de Ticketmaster y plataformas de reventa autorizadas como StubHub, plataforma donde todavía hay disponibilidad en la mayoría de las zonas del estadio. La venta avanza con buen ritmo, aunque aún existen opciones para distintos presupuestos, por lo que se recomienda comprar con anticipación para asegurar un lugar.
Los boletos para el duelo de Leagues Cup 2026 tienen precios que comienzan por debajo de los 60 dólares, convirtiéndose en una alternativa accesible para quienes desean apoyar a Cruz Azul. También existen localidades premium y experiencias VIP que superan los 2,000 dólares, destinadas a los aficionados que buscan una experiencia exclusiva durante el encuentro.
El partido entre NYC FC vs Cruz Azul se jugará a las 7:30 p.m. (ET) en el Sports Illustrated Stadium, sede habitual del New York Red Bulls y uno de los escenarios más importantes para el fútbol en el área metropolitana de Nueva York.
Para el New York City FC, este encuentro también representa una oportunidad importante. El club respaldado por el City Football Group busca consolidarse entre los protagonistas del continente mientras pelea por avanzar de forma directa a los Playoffs de la MLS. Enfrente tendrá a un Cruz Azul que llega como uno de los favoritos para conquistar la Leagues Cup 2026, lo que promete un partido con ambiente de liguilla y una gran presencia de aficionados mexicanos en las tribunas.
Si planeas asistir al NYC FC vs Cruz Azul, lo ideal es adquirir tus boletos cuanto antes. Aunque todavía hay entradas disponibles en la mayoría de las secciones, la expectativa por ver a La Máquina en territorio estadounidense podría provocar que las mejores ubicaciones se agoten conforme se acerque la fecha del partido.