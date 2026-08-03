Retiro inesperado: Ja’Lynn Polk pone fin a su carrera en la NFL con tan solo 24 años

Tras faltar a dos prácticas por “motivos personales”, Polk confirmó su retiro definitivo de la liga sin revelar los motivos.

Polk pone fin a su paso por la NFL | WINSLOW TOWNSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Un anuncio proveniente del campo de entrenamiento de los New Orleans Saints tomó por sorpresa a los fanáticos este fin de semana. Ja’Lynn Polk se retiró de la NFL a los 24 años, y la noticia ha generado sorpresa en la NFL pues llega apenas una semana después de haber arrancado el campamento.

Si bien en teoría se trata de un momento en el que normalmente los jugadores están enfocados en ganarse un lugar en el roster, en el caso de Polk, ha sido el momento escogido para colgar los tenis.

#Saints WR Ja'Lynn Polk , a 2nd round pick of the #Patriots in 2024, has retired from the NFL at age 24. pic.twitter.com/JCpnQVCyJT — Ari Meirov (@MySportsUpdate) August 2, 2026

La organización confirmó el domingo que colocó a Polk en la lista de retirados, cerrando así un capítulo que muchos consideraban apenas en su punto de partida. Lo llamativo es que el jugador había sido excusado de las últimas dos sesiones de práctica por ‘motivos personales’, algo que ya generaba rumores dentro de la organización antes de que se confirmara la noticia oficial.

Una apuesta que no llegó a florecer

Los Saints habían apostado fuerte por Polk cuando lo adquirieron desde los New England Patriots en septiembre de 2025. El equipo entregó una selección de sexta ronda del Draft 2027 a cambio del receptor, una movida que reflejaba la confianza que tenía la franquicia en su potencial pese a que llegaba arrastrando una lesión de hombro que requirió cirugía.

Polk había sido elegido por los Patriots en la posición 37 del Draft de 2024, procedente de la Universidad de Washington, en una selección que en su momento se vio como un movimiento inteligente de New England para reforzar su ataque. Sin embargo, su paso por la liga terminó siendo bastante corto y sin mucha pena ni gloria estadísticamente hablando.

Números que no reflejan el potencial esperado

La carrera de Polk en la NFL se resume en 12 recepciones para 87 yardas y dos touchdowns en 15 partidos, todo esto durante su única temporada activa con los Patriots en 2024. Tras ser traspasado a Nueva Orleans, ni siquiera llegó a debutar con la nueva camiseta, ya que se perdió toda la temporada 2025 por su recuperación física, y ahora, cuando estaba médicamente habilitado para volver a la acción, decidió dar un paso al costado de manera definitiva.

El entrenador de los Saints, Kellen Moore, confirmó la situación sin entrar en muchos detalles sobre las razones personales detrás de la decisión, dejando la puerta abierta a especulaciones sobre qué realmente motivó este retiro tan abrupto. Lo cierto es que la noticia deja a Nueva Orleans la necesidad de un receptor abierto, justo en la antesala de una temporada donde el equipo buscaba reconstruir su ataque con piezas jóvenes.

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