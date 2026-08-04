¿Jugará Leo Messi ante San Luis?

El astro argentino ya volvió a la actividad tras la final del Mundial, pero no fue titular. ¿Estará de inicio ante San Luis? Esto dijo Guillermo Hoyos

¿Jugará Messi ante San Luis? | Rich Storry / Getty Images via AFP

Inter Miami comienza el miércoles su camino en la Leagues Cup 2026, un torneo especial para el club del sur de la Florida, al ser el primer título que conquistaron en su historia, pero que dejó un sabor amargo en 2025 por perder la final ante Seattle Sounders. Su primer rival será el Atlético de San Luis, pero la pregunta que se hacen muchos aficionados es si Leo Messi estará en el XI inicial, algo que no aseguró el entrenador Guillermo Hoyos.

Tras llegar a la final del Mundial, Inter Miami dio vacaciones Messi. Se perdió los juegos ante Chicago Fire y CF Montreal, pero volvió a la convocatoria para el partido del 1 de agosto ante Columbus Crew, por lo que estará entre los jugadores disponibles para medirse al San Luis.

“Están todos disponibles. Tenemos más o menos recuperación de todos los jugadores. Es muy importante también eso, por el mismo motivo de que el jugador quiere siempre estar bien. Tenerlos a todos nos pone contentos, nos pone felicidad”, aseguró el DT de Inter Miami, Guillermo Hoyos, aunque no aseguró si Leo estará en este primer partido del torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX. Messi no fue titular ante Columbus, mientras que Rodrigo de Paul sí estuvo en el XI inicial en el anterior compromiso.

El entrenador de Inter Miami aplaudió la actitud de los dos argentinos por volver a la actividad: “Es extraordinario. El que ama esto yo creo que permanentemente tienes el fútbol en tu corazón y tu mente. Las vacaciones se necesitan para relajarse un poquito, pero lo vas a extrañar al fútbol muy rápido. Así somos los jugadores, es un sentimiento todo esto“.

Sobre si Inter Miami tiene la obligación de ser campeón tras quedar fuera en las primeras instancias de la Concachampions, Hoyos dijo que no piensan más que en el siguiente rival por más que las expectativas son altas: “En la competencia, que es de un alto nivel, los objetivos son muy marcados por un club de la calidad y dimensión que hoy tiene Inter Miami con los jugadores que tiene. Siempre hay que ir paso a paso, poco a poco. Hay que ir partido a partido para llegar a los objetivos que queremos. Es una competencia muy exigente y esa competencia hay que jugarla”.

Diego Mejía, DT del equipo potosino, aseguró que no van a encerrarse en el Nu Stadium, algo que le gusta a Guillermo Hoyos. “Si su entrenador ha dicho eso, seremos dos equipos que vamos a proponer y será un lindo espectáculo. Estamos en una situación buena, creo que bien. Esperemos tratar de brindar ese espectáculo que todos queremos”.

Germán Berterame, la única baja de Inter Miami vs Atlético de San Luis

Inter Miami registró a todos sus jugadores para la Leagues Cup, incluyendo a su fichaje estelar del verano, Casemiro, pero tendrá una baja para el compromiso del miércoles: Germán Berterame. El delantero de la selección mexicana sigue fuera por el choque que llevó a que abandonara el campo ante el Montreal en ambulancia. No se enfrentará al equipo con el que llegó al fútbol mexicano, pero podría volver pronto a las canchas.

“Es obvio que Berterame todavía no está. Es una bendición que no haya sucedido una cosa más grave. Fue también la ayuda de todos, en este caso los médicos. Agradecerles públicamente esa gestión porque tuvimos mucho miedo, no sabíamos qué hacer nosotros. Berte está bien, yo diría que está espectacularmente bien. Estamos esperando los días que se necesitan como para que se levante un poco este asunto médico, que los días pasen y yo creo que Berte estará pronto en un campo de juego y eso nos va a dar una gran alegría, no solo como jugador, sino como ser humano. Todos nosotros hemos sufrido mucho en ese momento”.

Horario y dónde ver el Inter Miami vs Atlético de San Luis

El partido de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 entre Inter Miami y Atlético de San Luis está programado para el miércoles 5 de agosto de 2026. El silbatazo inicial será a las 19:30 horas, tiempo local, 17:30 de la CDMX, en la cancha del Nu Stadium.

Este partido no va por TV abierta en México ni en Estados Unidos. La transmisión estará disponible a nivel mundial por Apple TV, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto de todos los partidos de la Leagues Cup.

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