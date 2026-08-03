Leagues Cup: Vancouver recibe a un Atlante que regresa al escenario internacional con un desafío mayúsculo

Atlante vuelve al escenario internacional con una prueba exigente ante Vancouver Whitecaps en el arranque de la Leagues Cup 2026

Atlante Tiene Afición En Los Estados Unidos | Claro Sports

El debut del Atlante en la Leagues Cup 2026 representa mucho más que un partido contra Vancouver Whitecaps. Es la primera gran prueba internacional de los Potros de Hierro desde su regreso a la Liga MX y una oportunidad para medir el alcance del proyecto encabezado por Miguel Herrera.

El encuentro en el BC Place pondrá frente a frente a un histórico del fútbol mexicano con una de las franquicias más competitivas de la MLS, en un duelo que servirá para conocer si el conjunto azulgrana está listo para competir al máximo nivel en Norteamérica.

El regreso del Atlante llega acompañado de ilusión y un proyecto renovado

Después de permanecer once años fuera de la Primera División, Atlante recuperó su lugar en la Liga MX tras conquistar tres títulos en la Liga de Expansión.

Ese regreso también abrió la puerta para disputar la Leagues Cup, un torneo que reúne a los mejores clubes de México y Estados Unidos y que ofrece una vitrina inmejorable para demostrar que los Potros están preparados para competir nuevamente entre la élite.

La llegada de Miguel “Piojo” Herrera ha transformado el panorama del equipo. El experimentado entrenador apuesta por un modelo de juego sólido, con orden defensivo y rápidas transiciones ofensivas.

La reciente victoria por 3-2 sobre Cruz Azul dejó señales alentadoras de un plantel que sabe sufrir, aprovechar los espacios y golpear en los momentos oportunos.

Entre los futbolistas llamados a liderar esta nueva etapa destacan el arquero David Ospina, la seguridad defensiva de Eduardo Tercero, el equilibrio que aporta Eugenio Pizzuto en la mitad del campo y la creatividad del ecuatoriano Jhojan Julio.

En ataque, Luis Puente y Luis Ángel Calzadilla aparecen como las principales referencias ofensivas para sorprender a una defensa canadiense que suele adelantar líneas.

Vancouver pondrá a prueba el carácter de los Potros

Si bien Atlante llega motivado, el desafío no será sencillo. Vancouver Whitecaps disputará el encuentro en casa, sobre la superficie sintética del BC Place, un factor que históricamente favorece al conjunto canadiense por la velocidad que adquiere el balón y las condiciones particulares del terreno de juego.

Además, el equipo de la MLS cuenta con una base consolidada, acostumbrada a competir bajo un ritmo intenso y con presión alta durante gran parte de los partidos.

Otro aspecto que jugará un papel importante será el desgaste físico. Atlante afrontará una exigente gira por Norteamérica con varios encuentros consecutivos fuera de México, por lo que la administración de minutos y las rotaciones podrían convertirse en una pieza clave para mantener el nivel competitivo durante todo el torneo.

Aun así, el contexto también ofrece una enorme oportunidad. Un resultado positivo en Vancouver no solo fortalecería las aspiraciones del club en la Leagues Cup, sino que enviaría un mensaje contundente sobre el renacimiento de una institución con enorme tradición en el fútbol mexicano.

Para una afición que esperó más de una década este momento, el debut internacional simboliza mucho más que noventa minutos: es el inicio de una nueva historia que busca devolver al Atlante al lugar donde muchos consideran que siempre debió estar.

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