Leagues Cup 2026: ¿dónde ver el Tigres vs Real Salt Lake EN VIVO en EE.UU.?

Conoce los canales, plataformas de streaming, horarios por zona y cómo llegan ambos equipos a un duelo clave del torneo binacional

Tigres llega como favorito a este encuentro / Julio César Aguilar / AFP

Los Tigres de la UANL afrontan un nuevo reto en la Leagues Cup 2026 cuando visiten a Real Salt Lake este martes 4 de agosto en el America First Field de Sandy, Utah. El conjunto mexicano parte como uno de los favoritos para avanzar gracias a la calidad de su plantel, mientras que el club de la MLS buscará aprovechar su buen momento para dar la sorpresa ante su afición.

Si estás en EE.UU., aquí te contamos dónde ver el Tigres vs Real Salt Lake EN VIVO, los horarios y cómo llegan ambos equipos.

¿Dónde ver Tigres vs Real Salt Lake EN VIVO en EE.UU.?

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir el partido a través de varias opciones de televisión y streaming:

Apple TV (MLS Season Pass): transmisión en inglés y español.

transmisión en inglés y español. FS1: señal en inglés por televisión por cable.

señal en inglés por televisión por cable. Univision: transmisión en español.

transmisión en español. TUDN: cobertura en español para televisión de paga.

cobertura en español para televisión de paga. Streaming adicional: Fubo, DirecTV Stream y Univision NOW (según disponibilidad del servicio contratado).

Horario del Tigres vs Real Salt Lake en EE.UU.

El encuentro correspondiente a la Leagues Cup 2026 comenzará en los siguientes horarios:

7:00 p.m. PT

8:00 p.m. MT

10:00 p.m. ET

Tigres llega a este compromiso respaldado por un plantel repleto de figuras como Juan Brunetta, Diego Lainez y Fernando Gorriarán. El conjunto mexicano ha mostrado una ofensiva capaz de marcar diferencias en partidos importantes y, aunque ha tenido un arranque complicado en el Apertura 2026 de la Liga MX, mantiene la etiqueta de candidato para pelear por el título de la Leagues Cup 2026.

Real Salt Lake, por su parte, ha sido una de las revelaciones de la temporada en la MLS. El conjunto de Utah se ubicó entre los primeros lugares de la Conferencia Oeste gracias a un ataque efectivo y al crecimiento de jóvenes talentos como Diego Luna y Zavier Gozo. Sin embargo, su desempeño fuera de casa ha sido menos consistente, un aspecto que buscará compensar con el respaldo de su público.

El duelo promete un interesante choque de estilos. Tigres intentará imponer su experiencia y controlar la posesión del balón, mientras que Real Salt Lake apostará por la intensidad, las transiciones rápidas y la velocidad de sus futbolistas para generar peligro. Esa combinación convierte al encuentro en uno de los más atractivos de la jornada.

Con figuras de ambos lados y un boleto importante en juego, el Tigres vs Real Salt Lake apunta a ser uno de los partidos más llamativos de la Leagues Cup 2026. Para los aficionados en EE.UU., las opciones de transmisión permitirán seguir el compromiso tanto por televisión como vía streaming, sin perder detalle de un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo.

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