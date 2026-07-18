Exfigura del Real Madrid, tricampeón de Champions, pone a Argentina como candidata al Mundial 2026

El portero de Pumas explicó por qué cree que la Albiceleste tiene una ventaja clave sobre España en la final.

Favorito en la final | ANDERSEN / AFP | DAVID RAMOS / GETTY IMAGES VIA AFP

Keylor Navas volvió a demostrar que sabe leer un partido, y esta vez lo hizo poniendo el foco donde pocos esperaban: en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el guardameta costarricense reveló cuál de las selecciones cree que llega como favorita, y todo por un solo nombre que pesa más que cualquier estadística.

Navas y su favorito para la gran final

El arquero de Pumas, tres veces mundialista con Costa Rica, habló con la prensa en la previa de la primera jornada del Apertura de la Liga MXy no se guardó nada. “En una final tan pareja como esta no se puede dar a ninguno como favorito. Son dos selecciones de gran nivel, pero si tengo que poner a un favorito pues es a Argentina porque tiene a Messi, eso puede marcar la diferencia”, comentó el portero, dejando claro que se inclina, aunque sea por un poco por la albiceleste.

Lo llamativo es que Navas no habla desde el desconocimiento. Durante años enfrentó a Messi cara a cara en la Liga española, defendiendo el arco del Real Madrid en los clásicos más calientes contra el Barcelona, así que cuando dice que el argentino puede inclinar la balanza, lo dice con conocimiento de causa. Esa experiencia de haber estado bajo los tres palos frente al mejor futbolista de su generación le da a sus palabras un peso distinto al de cualquier analista de escritorio.

El carácter que decidió el camino a la final

Para el tico, ninguna de las dos selecciones llegó regalada a este partido decisivo. En este sentido explicó que ambos equipos ya han demostrado en este mundial que saben lo que es sufrir.

“Argentina tuvo algunos partidos en tiempos extra en los que ha remontado, eso habla mucho del carácter que tienen y de las ganas con las que cuentan para ganar”, explicó, resaltando que ambos equipos tuvieron que sacar garra en algún momento del torneo.

Navas también se permitió una reflexión casi nostálgica sobre lo que representa ver competir a esta generación de futbolistas. “Todos tuvimos la oportunidad de verlos jugar y eso es afortunado. Yo tuve el privilegio de jugar con ellos y enfrentar a otros, de estar en el día a día. Ojalá tuvieran menos edad para verlos más tiempo; si es el último Mundial para ellos debemos estar agradecidos por haber visto a este tipo de monstruos”, dijo, en un mensaje que demuestra su respeto por figuras que hoy están en la etapa final de sus carreras.

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