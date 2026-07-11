Venta de Seattle Seahawks por más de nueve mil millones de dólares rompe récord en la NFL

Aun falta la aprobación de la transacción por parte de la NFL para reconocer a los nuevos propietarios de la franquicia

¿Cuántas veces ha ganado el Super Bowl los Seattle Seahawks? | Reuters.

Los Seattle Seahawks anunciaron un acuerdo formal para vender la franquicia a un grupo encabezado por la familia Khosla, con el empresario Vinod Khosla como futuro propietario mayoritario. La operación todavía debe superar el proceso de revisión y aprobación establecida por la NFL antes de que el cambio de control sea oficial.

Aunque la organización no reveló los términos económicos en su comunicado, ESPN informó que el precio pactado asciende a 9 mil 612 millones de dólares. La cifra convertiría la operación en la venta más costosa de una franquicia en la historia de la liga.

El monto supera por más de 3 mil 500 millones de dólares el récord que establecieron los Washington Commanders en 2023. Aquella franquicia fue adquirida por el grupo encabezado por Josh Harris a cambio de 6 mil 50 millones de dólares.

“Nos sentimos honrados de recibir la responsabilidad de ser los próximos administradores de los Seattle Seahawks”, expresó Vinod Khosla en el comunicado del equipo. El empresario agregó que su familia buscará continuar el legado construido por Paul Allen y ganarse la confianza de la organización y sus aficionados.

El acuerdo será enviado al comité de finanzas de la NFL para revisar la estructura económica y la conformación del grupo comprador. La transferencia deberá recibir al menos 24 votos favorables entre los 32 propietarios de la liga para obtener la autorización definitiva.

Vinod Khosla, de 71 años, es cofundador de Sun Microsystems y fundador de Khosla Ventures, empresa de capital de riesgo con sede en California. El empresario y su hijo Neal adquirieron en 2025 una participación del 3.1 por ciento en los San Francisco 49ers, inversión que deberán vender antes de asumir el control de Seattle.

La operación marcará el final de una etapa que comenzó en 1997, cuando Paul Allen compró a los Seahawks por 194 millones de dólares. La llegada del cofundador de Microsoft permitió que la franquicia permaneciera en Seattle después de los intentos del anterior propietario, Ken Behring, por trasladarla al sur de California.

El patrimonio de Paul Allen inició formalmente la venta el 18 de febrero de 2026, después de que Seattle conquistara su segundo Super Bowl. La intención es completar la transferencia antes del comienzo de la temporada regular, cuando los vigentes campeones recibirán a los New England Patriots el 9 de septiembre, aunque la operación dependerá del voto de los propietarios.

TE PUEDE INTERESAR: