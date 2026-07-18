La bofetada de Tom Brady a Logan Paul que podría terminar en WWE

El exquarterback golpeó al luchador durante Fanatics Fest, un día después de pedir públicamente una oportunidad dentro de WWE

La confrontación ocurrió frente al público en Nueva York | Fanatics / TomBrady

Tom Brady protagonizó un momento que cruzó las fronteras entre la NFL y la lucha libre al abofetear a Logan Paul durante Fanatics Fest, evento celebrado el viernes 17 de julio en el Javits Center de Nueva York. El exquarterback encaró al integrante de WWE sobre el escenario y lanzó el golpe con la mano abierta frente al público.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Karl-Anthony Towns aparece entre ambos y reacciona de inmediato para separarlos, mientras Brady y Paul continúan intercambiando palabras. Hasta ahora, los involucrados no han aclarado si se trató de una confrontación genuina o de una escena promocional vinculada con una futura historia de WWE.

El episodio continuó fuera del escenario. Logan Paul aseguró que la reacción de Brady surgió después de que se burlara de su derrota en un partido de flag football y cuestionó el golpe mediante una publicación en redes sociales. Brady respondió compartiendo el video y llamó “tonto” y “nerd” al luchador estadounidense.

La rivalidad pública entre los dos comenzó meses atrás, cuando Paul comparó su capacidad atlética como luchador profesional con la de los jugadores de la NFL. Brady calificó aquella afirmación como “tierna” y posteriormente ambos se enfrentaron como integrantes de equipos rivales en el Fanatics Flag Football Classic, donde el conjunto de Paul consiguió la victoria.

La bofetada adquirió otra dimensión porque, apenas un día antes, Tom Brady había manifestado abiertamente su interés por participar en una lucha de WWE. Durante una grabación del podcast de Cody Rhodes, el siete veces campeón del Super Bowl pidió una invitación y solicitó al presidente de WWE, Nick Khan, que desarrollara una historia para involucrarlo.

“Creo que podría entrar al menos para un combate. Vamos, Nick, haz que suceda”, declaró Brady, quien también afirmó que se sentiría cómodo interpretando el papel de villano. Cody Rhodes respondió que la invitación estaba abierta, aunque WWE no ha anunciado un acuerdo, una fecha ni un posible enfrentamiento oficial para el exjugador de los Patriots y Buccaneers.

Logan Paul permanece apartado de la competencia después de sufrir una lesión en el tríceps durante una función de WWE en mayo. A pesar de ello, la difusión del video por parte de la propia empresa y las declaraciones previas de Brady elevaron las especulaciones sobre un posible combate entre ambos. Por ahora, la bofetada funciona como el capítulo más reciente de una rivalidad que se mantiene entre la promoción y la incertidumbre.

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