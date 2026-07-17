Pau Cubarsí: de nacer en un pueblo sin cancha a convertise en figura de España en el Mundial 2026

Desde un pequeño pueblo de Girona hasta brillar con España en el Mundial 2026, la historia de Pau Cubarsí inspira por su humildad y talento

Pau Cubarsí, pieza clave de la defensa española / Davi Ramos / Getty Images via AFP

Apenas hace unos años, Pau Cubarsí era un niño que corría por las calles de Estanyol, un pueblo de Girona con menos de 200 habitantes donde no existe un campo de fútbol. Hoy, con apenas 19 años, es uno de los nombres propios del Mundial 2026 y el líder silencioso de la defensa de la ‘Furia Roja’. Su historia no nació entre grandes academias, ni instalaciones de primer nivel, sino en un rincón donde los sueños parecían más grandes que el propio lugar.

En Estanyol no hay escuela ni guardería. Para jugar fútbol, había que desplazarse al municipio vecino de Vilablareix, donde sus padres, Robert y Gloria, lo inscribieron cuando apenas era un niño. Desde aquellos primeros entrenamientos quedó claro que tenía algo diferente. Jugaba como defensa, pero recuperaba el balón, recorría todo el campo y terminaba marcando goles. Sus antiguos compañeros aún recuerdan que, incluso siendo muy pequeño, levantaba la cabeza antes de conducir el balón, una cualidad poco habitual para su edad.

Más allá de su talento, quienes compartieron vestuario con Cubarsí recuerdan a un niño generoso, incapaz de dejar solo a un compañero en un mal momento. En una ocasión, una de las niñas con las que jugaba comenzó a llorar después de recibir un gol. Pau fue el primero en acercarse para consolarla. Después tomó el balón, recorrió todo el campo, marcó y regresó corriendo únicamente para celebrar el tanto junto a ella. El gesto quedó grabado en la memoria del equipo y terminó definiendo mejor que cualquier victoria el carácter de quien, años después, conquistaría los escenarios más grandes del fútbol.

La humildad que nunca perdió

El crecimiento futbolístico de Pau Cubarsí fue tan rápido como discreto. Primero llegó al Girona y, con solo 11 años, el FC Barcelona llamó a su puerta. Allí coincidió con otro prodigio llamado Lamine Yamal, mientras comenzaba a construir la reputación que hoy lo acompaña. Sus excompañeros recuerdan a un defensor imposible de superar, intenso, valiente y con una personalidad que aparecía únicamente cuando pisaba el césped. Fuera del campo era reservado, tranquilo y uno más. Incluso, tenía una curiosidad que hoy provoca sonrisas entre quienes crecieron con él: era prácticamente el único que no tenía consola de videojuegos en casa.

La sencillez también marcó su vida familiar. En el centro de Estanyol sigue funcionando la Fusteria Cubarsí, una carpintería fundada hace más de un siglo por su bisabuelo y que hoy mantienen su padre, Robert, y su tío Jordi. Allí pasó parte de su infancia entre herramientas, tablones y el olor de la madera recién cortada. Algún verano ayudó en el taller, aunque él mismo ha reconocido que muchas veces dedicaba más tiempo a curiosear que a trabajar. Sin embargo, aquel lugar terminó moldeando una de las virtudes que hoy lo distinguen: la paciencia para construir cada jugada con calma y precisión.

El central que cambió el rostro de España en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Cubarsí dejó de ser únicamente una promesa para convertirse en una realidad. Es el único futbolista menor de 20 años que disputó todos los minutos con España hasta las rondas decisivas y ha sido el gran organizador de la salida de balón del equipo de Luis de la Fuente. Su precisión en el pase rozó el 99%, acumuló cinco porterías en cero en seis partidos y fue incluido por diversos analistas entre los mejores defensores del torneo.

Pero sus números cuentan solo una parte de la historia. Cada ataque español comienza muchas veces en sus pies. Desde atrás encuentra a Pedri, Dani Olmo o Lamine Yamal con una naturalidad impropia de un jugador de 19 años. Su entendimiento con Aymeric Laporte convirtió a España en una de las selecciones más sólidas del campeonato y confirmó que la nueva generación ya no espera el relevo: lo está protagonizando.

Cuando el árbitro señala el inicio de cada partido del Mundial, pocos imaginan que uno de los futbolistas más determinantes del torneo creció en un pueblo donde nunca hubo una cancha para entrenar. Desde aquellas calles tranquilas de Estanyol hasta los estadios más grandes de Norteamérica, Pau Cubarsí ha demostrado que el origen no marca el destino. Su historia es la prueba de que la humildad, el trabajo y la serenidad también pueden llevar a la cima del fútbol mundial.

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