Protocolo especial en la NWSL: la señal de alerta antes de la final Argentina España

La contaminación del aire en Nueva York debido a los incendios en Canadá podría afectar la final del Mundial

Nueva York estará cubierta de humo el día de la final del Mundo | PAUL ELLIS / AFP

El miércoles por la noche, en Citi Field, Gotham FC y Washington Spirit no solo jugaron un partido de la NWSL: jugaron contra el termómetro. Con un aforo récord de 42,175 personas presenciando la victoria 1-0 del Gotham sobre el Spirit, el índice de calidad del aire (AQI) marcó 171 al momento del pitazo inicial, una cifra que la normativa federal de Estados Unidos considera ‘no saludable’.

La combinación de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá y temperaturas que rozaron los 100 grados Fahrenheit obligó a activar un protocolo que rara vez se ve en pleno verano deportivo.

¿Por qué se hicieron pausas de hidratación adicionales?

La NWSL tiene reglas bien definidas para estos escenarios y, según ese reglamento, un AQI entre 150 y 180 activa automáticamente dos pausas de hidratación por tiempo, es decir, cuatro en total durante los 90 minutos. Fue la primera vez en la temporada que un partido de la liga necesitó ese doble bloque de descansos.

Lo llamativo es que estas interrupciones no fueron un capricho arbitral, sino la consecuencia directa de un procedimiento que la propia liga actualizó apenas unas semanas antes, simplificando su antiguo sistema de dos niveles para hacerlo más ágil ante el calor extremo.

Varias jugadoras contaron después que el ambiente estaba tan pesado que costaba recuperar el aire, que la garganta se sentía seca y que el desgaste llegaba antes de lo habitual. En las gradas, la postal era igual de gráfica una mezcla de récord de asistencia con ojos irritados, tos ocasional y esa sensación de fatiga extra que uno no espera en una noche de fiesta futbolera. Ese partido dejó una idea muy clara el deporte puede seguir, sí, pero el cuerpo paga un precio cuando la calidad del aire juega de visitante.

¿Y si la final también se detiene cada 15 minutos?

La pregunta que sobrevuela East Rutherford, sede de la final del domingo entre Argentina y España, es inevitable después de lo visto en Queens. FIFA ya exige pausas de hidratación a mitad de cada tiempo en todos los partidos del torneo, sin importar la temperatura, pero la posibilidad de que la calidad del aire empeore por el mismo humo canadiense podría forzar interrupciones adicionales, similares a las que vivió la NWSL.

De hecho, este viernes previo a la final, una neblina difusa cubrió los entrenamientos de ambas selecciones en Nueva Jersey, y las autoridades ambientales del estado advirtieron que la mala calidad del aire regional podría mantenerse durante el fin de semana.

La ONU ya había puesto el dedo en la llaga semanas antes del cierre del torneo: advirtió que uno de cada cuatro partidos del Mundial se jugaría bajo niveles de calor peligrosos, con jugadores corriendo menos y dosificando el esfuerzo. Lo que pasó en Citi Field no fue solo una anécdota de la NWSL, fue casi un ensayo general de lo que el fútbol de alto nivel podría enfrentar cada vez con más frecuencia en pleno verano estadounidense. Habrá que ver si el domingo el pronóstico de lluvia ayuda a dispersar el humo, como esperan los meteorólogos, o si la final más esperada del año termina jugándose entre pausa y pausa, con el reloj corriendo pero el ritmo del partido totalmente cortado.

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