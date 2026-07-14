Estos son los nuevos técnicos que dirigirán a las selecciones tras el Mundial 2026

Mientras el Mundial 2026 define sus finalistas, varias selecciones ya eligieron a sus técnicos para el próximo ciclo mundialista.

Maldini asumirá las riendas de la selección italiana | Claro Sports

El fútbol mundial ya piensa en el 2030, aunque el Mundial 2026 todavía vive sus semifinales y no ha coronado campeón. Mientras la atención sigue puesta en quién levantará la copa, varias selecciones ya movieron ficha para arrancar procesos nuevos de cara al próximo ciclo, y nombres como Diego Forlán, Paolo Maldini, Rafael Márquez y Jorge Jesus aterrizan en los banquillos de Uruguay, Italia, México y Portugal.

Uruguay y México renuevan con ídolos propios

La Celeste sorprendió con Diego Forlán como entrenador interino tras la eliminación de Marcelo Bielsa, y el histórico delantero se hará cargo tanto de la absoluta como de la Sub 20 hasta marzo de 2027, mientras la AUF busca al técnico definitivo del ciclo. En paralelo, México ya tenía todo cocinado desde hace meses porque Rafael Márquez firmó contrato hasta 2030 para tomar el relevo de Javier Aguirre, con quien trabajó como asistente durante todo el proceso mundialista. Lo llamativo es que Márquez ya venía siguiendo a las nuevas generaciones del Tri antes incluso de asumir oficialmente, así que la transición se siente más natural que improvisada.

Italia opta por Maldini para reconstruir la Azzurra

Después de quedar fuera de tres Mundiales consecutivos,la Federación Italiana decidió que necesitaba una figura de peso y le entregó las llaves del proyecto a Paolo Maldini, aunque con un matiz importante, no llega como entrenador de campo sino como director técnico, encargado de toda la estructura de selecciones junto al brasileño Leonardo como asesor.

Esta es la primera vez que Maldini toma un rol de este tipo en su carrera, y su tarea inmediata será elegir al seleccionador que sí dirigirá desde la banca, con Antonio Conte como el nombre que más ruido genera por ahora. La idea de fondo es simple, devolver a la Azzurra al lugar que se ganó a pulso durante décadas antes de que llegue el Mundial 2030.

Portugal apuesta fuerte con Jorge Jesus

Roberto Martínez se fue tras la caída ante España en octavos, y Portugal no perdió tiempo en cerrar a Jorge Jesus, quien a sus 71 años dirigirá por primera vez una selección nacional después de una carrera cargada de títulos en Portugal, Brasil y Arabia Saudita. El acuerdo es por cuatro años, justo hasta el Mundial 2030 que coorganizarán España, Portugal y Marruecos, y ya generó ruido porque Jesus dejó claro que Cristiano Ronaldo seguirá contando siempre que mantenga el nivel. Este cambio marca el cierre de una etapa y el arranque de un proyecto pensado para pelear en serio la próxima Copa del Mundo.

Lo curioso es que estos movimientos no esperaron al pitazo final del torneo actual, algo que confirma que el ciclo 2026-2030 ya empezó aunque el Mundial 2026 todavía esté decidiendo a sus semifinalistas, y varias federaciones ya decidieron apostar por nombres con historia propia dentro del fútbol para llegar mejor preparadas a la próxima cita mundialista.

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