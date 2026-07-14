México después del Mundial 2026: ¿cuándo vuelve a jugar el Tri?

Tras su eliminación del Mundial 2026, México ya conoce las próximas fechas de actividad con amistosos y Liga de Naciones

México aún tiene compromisos que cumplir en este 2026 / Yuri Cortez / AFP

La eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 puso fin al sueño mundialista del Tri, pero no a su actividad internacional. Ahora, el equipo iniciará una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez, quien tendrá como principal objetivo construir el proyecto rumbo al Mundial de 2030. Aunque no habrá partidos oficiales inmediatos, el calendario ya contempla amistosos y competencias de Concacaf para los próximos meses.

El primer reto de México llegará durante la próxima Fecha FIFA. Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, México realizará una gira por EE.UU. en la que disputará hasta cuatro partidos amistosos. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) todavía no confirma los rivales, las sedes ni las fechas específicas de cada encuentro, pero estos compromisos servirán para comenzar el nuevo proceso deportivo.

¿Cuál es el calendario del Tri tras el Mundial 2026?

El debut oficial de Rafa Márquez será en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, programados para noviembre de 2026. El Tri avanzó directamente a esa instancia gracias a su posición en el ranking de la confederación, por lo que evitará disputar la fase inicial y podría enfrentarse a selecciones como EE.UU., Canadá, Panamá u otros clasificados.

El calendario aprobado por Concacaf para la Liga de Naciones 2026-2027 contempla las siguientes fechas:

Fecha 1: septiembre de 2026.

septiembre de 2026. Fecha 2: septiembre de 2026.

septiembre de 2026. Fecha 3: octubre de 2026.

octubre de 2026. Fecha 4: octubre de 2026.

octubre de 2026. Cuartos de Final: noviembre de 2026.

noviembre de 2026. Final Four: marzo de 2027.

Para 2027, el Tri también tiene previsto disputar una nueva edición de la Copa Oro, uno de los principales objetivos del proceso encabezado por Márquez, quien prometió darle continuidad a la escuadra que participó en la Copa del Mundo. Antes de ello, la atención estará centrada en los amistosos de septiembre y octubre y en el inicio de la Liga de Naciones, donde comenzará oficialmente el camino de México hacia su siguiente gran reto internacional.

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