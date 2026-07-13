Raúl Jiménez es recibido como héroe en Cancún tras el fin del sueño mundialista de México

Raúl Jiménez aterrizó en Cancún y el aeropuerto se convirtió en una grada mundialista entre aplausos, selfies y un héroe del Tri en vacaciones.

Raúl Jiménez fue recibido como un héroe en Cancún | RODRIGO OROPEZA / AFP

Raúl Jiménez fue recibido en Cancún como un auténtico héroe tras la eliminación de México en el Mundial 2026, con aplausos y gritos que convirtieron el aeropuerto en una pequeña grada mundialista. Su Mundial fue mucho más que números rompió una sequía histórica, marcó tres goles y se consolidó como uno de los grandes delanteros del Tri.

Captan a Raúl Jiménez en el Aeropuerto Internacional de Cancún👇🛑



Cancún.- El delantero mexicano, Raúl Jiménez, fue captado anoche en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde varios aficionados lo recibieron con porras, tras su participación en la Copa Mundial de Futbol, en… pic.twitter.com/Hq5B3kbLOg — Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) July 12, 2026

Ovación en Cancún al inicio de sus vacaciones

El arranque de las vacaciones de Raúl Jiménez en Cancún tuvo sabor a homenaje espontáneo la escena fue un delantero que acaba de dejar el alma en la Copa del Mundo caminando por la terminal y siendo rodeado por aficionados que lo reconocieron al instante. Apenas apareció junto a su esposa en el Aeropuerto Internacional de Cancún la gente empezó a aplaudir a gritar su nombre y a lanzarle palabras de apoyo como si acabara de salir del túnel rumbo a otro partido decisivo.

Los viajeros que coincidieron con él no se conformaron con verlo de lejos muchos se acercaron para pedirle fotos y autógrafos y Raúl se tomó el tiempo para atenderlos uno por uno con calma y buena cara después del desgaste emocional del Mundial.

Su esposa compartió después una imagen con la frase “Merecidas vacaciones” y esa idea quedó grabada en la cabeza de muchos aficionados que vieron el video y las fotos en redes sociales y entendieron que ese recibimiento no fue casualidad fue la manera de decirle gracias por el Mundial. Más que un simple inicio de descanso fue un recordatorio de que la afición mexicana sabe reconocer a quienes se entregan en la cancha incluso cuando el sueño mundialista se rompe antes de tiempo.

El Mundial que cambió la historia de Raúl Jiménez

Lo que pasó en Cancún tiene mucho que ver con el Mundial que acababa de jugar Raúl Jiménez un torneo que por fin le dio los goles que se le habían negado en sus tres Copas del Mundo anteriores. Venía de una racha larga sin anotar en Mundiales a pesar de ser uno de los delanteros más respetados del Tri y de cargar con la presión de ser el hombre gol desde hace años.

En el partido inaugural frente a Sudáfrica jugado en casa México ganó y Raúl por fin celebró su primer gol mundialista con un cabezazo que fue el segundo tanto del Tri y que muchos describieron como un triunfo personal después de tanta espera. Ese gol rompió la sequía y marcó el inicio de un Mundial distinto para él ya no como suplente ocasional sino como delantero titular que responde cuando el escenario es el más grande.

Más adelante volvió a marcar frente a Ecuador en otro partido clave y ese tanto lo convirtió en segundo máximo goleador histórico de la selección mexicana al superar la marca de Jared Borgetti llegando a 47 anotaciones con el Tri. Ya en el duelo que selló la eliminación ante Inglaterra Raúl volvió a aparecer al cobrar con categoría un penalti para acercar a México en el marcador sumando su tercer gol del torneo aunque el esfuerzo no alcanzó para evitar la despedida del Mundial.

Al final de la Copa del Mundo cerró su participación con tres goles que no solo influyeron en el camino del equipo también reescribieron su historia personal con la selección después de años de lucha contra lesiones dudas y críticas.

Un goleador histórico que conecta con la afición mexicana

Más allá de lo que pasó en la Copa del Mundo los números respaldan el peso de Raúl Jiménez en la selección mexicana hablamos de un delantero que ha superado los cuarenta goles con el Tri y que con sus recientes tantos se ha consolidado como el segundo máximo anotador en la historia del combinado nacional. Sus dianas en el Mundial 2026 elevaron ese registro y lo colocaron en la conversación de los grandes atacantes que han vestido la camiseta verde durante varias generaciones.

La reacción en Cancún demuestra que esa conexión con la afición está más viva que nunca no solo por lo que hace dentro del área sino por la manera en que se detiene a convivir con la gente a escuchar sus palabras y a agradecer el cariño en un momento en el que podría escapar discretamente pero decide quedarse. Cada aplauso cada grito y cada teléfono levantado para grabarlo es también una forma de decirle que su nombre ya está escrito con letras grandes en la memoria futbolera de México.

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