Dónde ver Inglaterra vs. Argentina en Miami, Nueva York y Los Ángeles: los mejores bares y watch parties

La semifinal del Mundial 2026 podrá disfrutarse en pantallas gigantes, restaurantes y pubs con ambiente futbolero y promociones especiales

Hay varios sitios atractivos para los argentinos / Luis Robayo / AFP

La espera terminó. Inglaterra y Argentina protagonizarán este miércoles 15 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 y miles de aficionados en EE.UU. ya buscan el mejor lugar para seguir el encuentro. Si quieres vivir el ambiente como si estuvieras en un estadio, Miami, Nueva York y Los Ángeles contarán con watch parties, bares deportivos y restaurantes que reunirán a hinchas de ambas selecciones.

El partido comenzará a las 3:00 p.m. (ET) y 12:00 p.m. (PT). Quienes prefieran verlo desde casa, podrán seguir la transmisión oficial por FOX y FS1 en inglés, mientras que Telemundo, Universo y Peacock ofrecerán la cobertura en español para EE.UU.

Dónde ver Inglaterra vs. Argentina en Miami

Al igual que Atlanta, Miami tendrá algunas de las celebraciones más grandes para esta semifinal. La Tropical Brewery, en Wynwood, organizará la Summer of Soccer Watch Party con pantallas LED gigantes, sonido de estadio, DJ en vivo y espacios al aire libre y bajo techo. Muy cerca, Grails también recibirá a cientos de aficionados en uno de los bares deportivos más populares de la ciudad.

Otra de las sedes será Julia & Henry’s, en Downtown Miami, considerado uno de los principales puntos de reunión de la comunidad argentina gracias a sus enormes pantallas y amplia oferta gastronómica. Además, Throw Social Miami instalará una pantalla de 22 pies, contará con entretenimiento interactivo, DJs y promociones especiales durante el encuentro. Para quienes buscan un ambiente aún más argentino, Manolo, en Miami Beach, y Graziano’s Restaurant, con sucursales en Coral Gables y Brickell, destacan por reunir a numerosos aficionados albicelestes alrededor de un buen asado, empanadas y vino Malbec.

Los mejores lugares para ver el partido en Nueva York

Nueva York también ofrecerá múltiples alternativas para seguir la semifinal del Mundial. Industry City Bandshell Stage, en Brooklyn, transmitirá el encuentro en una pantalla de proyección de 15 pies con sonido de concierto en un evento al aire libre. Por su parte, South Beach Astoria, en Queens, abrirá sus puertas con acceso gratuito mediante reservación y promociones en comida y bebidas.

Quienes apoyen a Inglaterra podrán reunirse en Central Park Tavern, sede habitual de la comunidad británica organizada por la St. George’s Society of New York. Mientras tanto, SOB’s (Sounds of Brazil) celebrará un watch party con una pantalla LED de 18 pies y un menú especial inspirado en el Mundial. Para vivir el partido con auténtico sabor argentino, Buenos Aires Restaurant, en East Village, y El Gauchito, en Corona, Queens, serán dos de las opciones favoritas gracias a su ambiente futbolero y su cocina tradicional.

Los Ángeles tendrá opciones para argentinos e ingleses

En la costa oeste, donde el partido comenzará al mediodía, Fuego’s, en South Central, volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de la fanaticada argentina. El establecimiento ofrecerá música en vivo, DJ, asado, empanadas y un ambiente completamente albiceleste. También sobresale N17 The Lane, en Culver City, un bar especializado en fútbol que proyectará el encuentro en cinco pantallas gigantes.

Para los seguidores ingleses, Fox and Hounds, en Studio City, y Ye Olde King’s Head, en Santa Monica, prometen una experiencia muy británica con cánticos, cerveza y el tradicional fish and chips. Además, Nalu Vida, junto a Venice Beach, transmitirá el partido gratuitamente en pantallas gigantes.

Si el objetivo es vivir la semifinal rodeado de argentinos, Mercado Buenos Aires, en Van Nuys, será uno de los lugares más concurridos de Los Ángeles, mientras que Carlitos Gardel, en West Hollywood, y LALA’s Argentine Grill, con varias sucursales en la ciudad, combinarán gastronomía típica con un ambiente ideal para seguir uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

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