Saint-Maximin encuentra una nueva oportunidad en la MLS tras su inesperada salida del América

Tras una breve etapa en el fútbol mexicano, Allan Saint-Maximin inicia un nuevo desafío con Charlotte FC en la MLS

Allan Saint-Maximin En Su Paso Por América | Rodrigo Oropeza | AFP

El atacante francés Allan Saint-Maximin apenas alcanzó a disputar unos cuantos partidos con el Club América antes de cerrar una salida que sorprendió a buena parte de la afición con destino al Lens de la Ligue 1 donde marcó 4 goles en 13 partidos.

Sin embargo, el extremo galo ya tiene un nuevo destino: Allan Saint-Maximin firmó con Charlotte FC, de la Major League Soccer que apuesta por su talento para reforzar el ataque de cara al cierre de la temporada. La MLS está por volver a la competencia luego de la pausa por el Mundial 2026.

Más allá del movimiento de mercado, su llegada representa una oportunidad para relanzar una carrera que ha transitado por algunas de las ligas más importantes del mundo y confirma el creciente atractivo de la MLS para futbolistas con experiencia internacional que aún tienen mucho por ofrecer.

Charlotte apuesta por un jugador capaz de cambiar partidos

Cuando Allan Saint-Maximin está en plenitud física, pocos extremos resultan tan desequilibrantes. Su velocidad, capacidad para encarar en el uno contra uno y facilidad para romper líneas defensivas lo convirtieron durante varias temporadas en una de las principales figuras del Newcastle United en la Premier League.

Esa explosividad es precisamente la cualidad que Charlotte FC espera recuperar.

El conjunto estadounidense necesitaba un futbolista capaz de generar superioridad por las bandas y ofrecer soluciones en espacios reducidos.

En una liga donde las transiciones rápidas tienen un peso determinante, el perfil del francés parece adaptarse con naturalidad. Si consigue recuperar continuidad, puede convertirse en uno de los jugadores más espectaculares del campeonato y elevar el nivel ofensivo de un equipo que aspira a consolidarse entre los protagonistas de la Conferencia Este.

Además del aspecto deportivo, su incorporación fortalece la imagen internacional del club. Charlotte continúa apostando por futbolistas con recorrido europeo para aumentar su competitividad y consolidar una identidad que combine talento joven con experiencia en las principales ligas del mundo.

La MLS sigue consolidándose como un destino competitivo

Durante muchos años, la Major League Soccer fue vista como una liga para futbolistas cercanos al retiro. Esa percepción ha cambiado de forma notable. Hoy llegan jugadores en plenitud competitiva que buscan continuidad, estabilidad y un entorno donde seguir creciendo profesionalmente.

La incorporación de Saint-Maximin se suma a una tendencia cada vez más evidente: la MLS ya no solo atrae figuras por su nombre, sino por el proyecto deportivo que ofrece. Instalaciones de primer nivel, estadios modernos, una creciente exposición internacional y la proximidad del Mundial de 2026 han convertido al campeonato estadounidense en una plataforma atractiva para futbolistas que desean mantenerse en la élite.

Para el atacante francés, el reto será recuperar el ritmo competitivo y demostrar que su breve paso por el América no define el momento de su carrera.

Si logra reencontrarse con la versión que brilló en Inglaterra, Charlotte FC habrá incorporado mucho más que un refuerzo mediático: sumará a un jugador capaz de decidir partidos con una sola acción y de convertirse en uno de los nombres propios de la temporada en la MLS.

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