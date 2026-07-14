De Oxford a Norteamérica: así nació la palabra soccer

La palabra ‘soccer’ no es un invento americano, sino una abreviación británica que Estados Unidos adoptó por una razón muy práctica.

Estados Unidos no inventó la palabra soccer | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Imagínate que un país entero decide llamarle a su deporte favorito con una palabra que ni siquiera inventó, sino que tomó prestada a unos estudiantes ingleses obsesionados con abreviar todo. Así nació el soccer, y esa pequeña rareza lingüística sigue generando discusiones entre los fanáticos cada vez que llega un Mundial.

¿Cuál es el verdadero origen del término soccer?

Todo comenzó en la Universidad de Oxford, allá por las últimas décadas del siglo XIX, cuando se fundó la Football Association en 1863 para diferenciar el ‘association football’ del ‘rugby football’.

Los estudiantes ingleses tenían la costumbre de abreviar palabras y agregarles el sufijo ‘-er’, así que al rugby lo llamaron ‘rugger’ y al fútbol tradicional le tocó el turno con ‘assoc’, que con los años se transformó en soccer. El profesor Stefan Szymanski, autor de Soccernomics, documentó esta evolución y confirmó que la palabra es cien por ciento británica, aunque hoy casi nadie en Reino Unido la use.

La clave está en que Estados Unidos ya tenía su propio deporte llamado football antes de que el fútbol tradicional ganara terreno en el país. Cuando el ‘gridiron football’, conocido hoy como fútbol americano, se popularizó a comienzos del siglo XX, la palabra ‘football’ quedó reservada para ese deporte y soccer se convirtió en la forma práctica de nombrar al otro.

El término se consolidó oficialmente con la creación de la United States Soccer Federation en Chicago en 1913, y curiosamente Canadá, Australia y Sudáfrica siguieron un camino parecido por razones similares. Lo curioso es que Reino Unido también usó ‘soccer’ durante buena parte del siglo XX, pero lo abandonó en los años ochenta cuando el término empezó a sonar demasiado ‘americano’.

El debate que revive cada Mundial

Cada cuatro años, cuando llega el Mundial, resurge la misma discusión entre aficionados que defienden “soccer” con orgullo local y quienes insisten en que la palabra correcta es fútbol porque así lo bautizó el resto del planeta.

Esta tensión no es solo lingüística, también refleja identidades futbolísticas distintas, ya que mientras el fútbol crece como el cuarto deporte más popular en Estados Unidos, casi a la par del béisbol, muchos fans internacionales siguen viendo el término como una rareza cultural.

Lo interesante es que ambos bandos tienen razones históricas de peso, así que más que un error, esta diferencia terminológica es simplemente el resultado de cómo cada país resolvió un problema práctico de nombres duplicados.

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