Liga MX desde Estados Unidos: canales, fechas y horarios de la Jornada 1 del Apertura 2026

Nueve partidos, tres días y todos los horarios para que sigas cada juego del Apertura 2026 desde Estados Unidos sin perderte nada.

El Torneo Apertura iniciará el próximo jueves 16 de julio | Claro Sports

El arranque del Apertura 2026 de la Liga MX está a pocos días de iniciar y la Jornada 1 promete un fin de semana futbolero intenso, con nueve partidos repartidos entre jueves 16 y sábado 18 de julio. Si vives en Estados Unidos y quieres seguir cada minuto sin perderte nada, aquí tienes el calendario completo con los horarios ajustados al huso horario del Este.

Estos son los partidos de la Jornada 1 del Apertura de la Liga MX

La fecha inaugural arranca con dos duelos el jueves 16 de julio y se reparte en tres días de acción non-stop, así que conviene tener la agenda bien organizada. Estos son los enfrentamientos con su respectivo horario.

Necaxa vs Atlante | Estadio Victoria | Jueves 16 de julio | 20:00 horas ET

Tijuana vs Tigres | Estadio Caliente | Jueves 16 de julio | 22:00 horas ET

San Luis vs Cruz Azul | Estadio Alfonso Lastras | Viernes 17 de julio | 20:00 horas ET

León vs Atlas | Estadio León | Viernes 17 de julio | 20:00 horas ET

FC Juárez vs Puebla | Estadio Olímpico Benito Juárez | Viernes 17 de julio | 22:00 horas ET

Pumas vs Pachuca | Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria | Sábado 18 de julio | 18:00 horas ET

Monterrey vs Santos | Estadio Gigante de Acero | Sábado 18 de julio | 20:00 horas ET

Chivas vs Toluca | Estadio Akron | Sábado 18 de julio | 20:07 horas ET

Querétaro vs América | Estadio La Corregidora | Sábado 18 de julio | 22:00 horas ET

Dónde ver los partidos desde Estados Unidos

La buena noticia es que TUDN sigue siendo el gran anfitrión de la Liga MX en territorio estadounidense, cubriendo la mayoría de los partidos entre su señal de cable, tudn.com, la app de TUDN y fuboTV. Necaxa vs Atlante, San Luis vs Cruz Azul, León vs Atlas, Pumas vs Pachuca y Querétaro vs América se podrán disfrutar ahí sin complicaciones.

Ahora bien, no todo pasa por el mismo canal, así que vale la pena tener un par de apps más a la mano. FC Juárez vs Puebla y Monterrey vs Santos puede disfrutarse por FOX Deportes y su aplicación FOX Sports, mientras que Chivas vs Toluca es uno de esos casos especiales que Telemundo se queda para sí, con la opción extra de verlo por Peacock. Para Tijuana vs Tigres, la señal habitual también corre por TUDN, así que con esa app y fuboTV cubres prácticamente toda la jornada.

Más allá de los horarios, esta Jornada 1 trae varias historias que valen seguirse de cerca. El regreso del Atlante a Primera División lo pone justo en el radar desde el pitazo inicial ante Necaxa en el Estadio Victoria, y el cierre de la fecha con Querétaro vs América siempre le pone emoción extra al fin de semana por el peso de las Águilas en la liga.

También hay que prestarle atención a los bicampeones del Toluca visitando a Chivas y a un Cruz Azul que buscará arrancar con paso firme en San Luis. Con nueve partidos, tres días y varias plataformas disponibles, esta primera fecha es de esas que conviene tener bien marcadas en el calendario para no perderse absolutamente nada del regreso del futbol mexicano. .

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