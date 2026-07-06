Elierzer Alfonzo Jr. debuta con los Dodgers en medio de una tragedia familiar

Entre dolor y aplausos, el debut de Eliezer Alfonzo Jr. con Dodgers se convirtió en una historia de resiliencia en la MLB.

Alfonso Jr. fue ovacionado por el público | RYAN SIRIUS SUN / GETTY IMAGES VIA AFP

El béisbol tiene la costumbre de recordarnos que es mucho más que un juego. Este domingo en Dodger Stadium, mientras 45 mil almas rugían en las gradas, un joven venezolano caminó hacia el plato cargando algo mucho más pesado que un bate: el peso de una pérdida que apenas horas antes le habían confirmado desde su tierra natal.

El debut de Eliezer Alfonzo Jr. con los Dodgers de Los Ángeles quedará marcado no por una hazaña ofensiva, sino por el contexto humano que lo rodeó. Minutos antes de saltar al terreno como receptor titular, la organización angelina le informó que su hermana y su madrastra habían perdido la vida en el terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. Aun así, decidió jugar.

¿Quién es Eliezer Alfonzo Jr.?

Eliezer Alfonzo Jr. es un receptor venezolano que llegó al roster de los Dodgers tras años forjándose en las ligas menores del sistema.Hijo de una familia con tradición beisbolera, su llegada a Grandes Ligas representaba el cierre de un ciclo de sacrificio deportivo. Los Dodgers lo llamaron para reforzar la posición de catcher en un tramo clave de temporada. Nadie imaginaba que su primer día vestido de azul coincidiría con la peor noticia de su vida.

Horas antes del juego, la familia de Alfonzo Jr. confirmó que su hermana y su madrastra murieron durante el terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio. El sismo dejó daños estructurales en varias regiones del país y decenas de familias afectadas. La noticia llegó al clubhouse de los Dodgers justo cuando el venezolano se preparaba para su debut. La organización le ofreció no jugar esa noche, pero él insistió en salir al terreno.

¿Por qué decidió jugar pese a la tragedia?

El novato recién ascendido desde Triple-A explicó a la prensa que jugar era su forma de honrar la memoria de sus familiares. Para muchos peloteros latinoamericanos, el terreno de juego funciona como refugio emocional en los momentos más duros. El venezolano se colocó el equipo de receptor con el rostro visiblemente afectado, pero decidido a cumplir con su primer llamado a Grandes Ligas. Esa determinación resonó de inmediato entre sus compañeros y el cuerpo técnico de Los Ángeles.

“Me sentí muy emocionado y muy feliz cuando escuché que anunciaban mi nombre y cuando salí a batear por primera vez, al sentir el apoyo de los aficionados. Es algo que valoré muchísimo y que siempre llevaré en el corazón”, indicó el venezolano a la prensa tras el juego.

La fanaticada de Dodger Stadium ya conocía la historia antes de que Alfonzo Jr. tomara su primer turno al bate. Cuando el venezolano se acercó al plato, los 45 mil asistentes se pusieron de pie en una ovación prolongada en este duro momento a nivel personal.

El debut de Eliezer Alfonzo Jr. se suma a la larga tradición de receptores venezolanos en Grandes Ligas, un linaje que incluye nombres históricos como por ejemplo, Salvador Perez. Su historia recuerda que detrás de cada pelotero hay una familia y circunstancias que van más allá del terreno. Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, este momento se convirtió en un símbolo de fortaleza en medio del dolor colectivo tras el terremoto.

Te puede interesar: