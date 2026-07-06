Camino a la final del Mundial 2026: qué necesita cada selección para llegar al partido por el título

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Así queda el camino de las selecciones ya clasificadas a cuartos y de las que buscan su boleto a dicha instancia

Queda poco para conocer al equipo campeón del mundo / Roberto Schmidt / AFP

Con la clasificación de España a los cuartos de final, el Mundial 2026 comienza a definir el recorrido que cada selección deberá completar para disputar la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium. Algunas ya conocen a su próximo rival, mientras que otras todavía esperan el desenlace de los últimos partidos de octavos para saber quién se cruzará en su camino.

Francia fue una de las primeras selecciones en asegurar su boleto a cuartos y ahora enfrentará a Marruecos, la gran sorpresa del torneo tras eliminar a Canadá. El ganador de ese encuentro avanzará a las semifinales y posteriormente deberá imponerse una vez más para instalarse en la final. En otras palabras, tanto franceses como marroquíes necesitan dos victorias más para pelear por la Copa del Mundo.

En la otra llave ya confirmada aparece el duelo entre Noruega e Inglaterra. Los noruegos llegan con la confianza de haber dejado fuera a Brasil, mientras que los ingleses eliminaron a México en un intenso partido de octavos. El vencedor de ese cruce también accederá a semifinales y quedará a un triunfo de disputar el encuentro por el campeonato.

España también conoce el reto que le espera. Tras superar los octavos de final, la Roja deberá enfrentar en cuartos al ganador del partido entre EE.UU. y Bélgica. Si logra avanzar, en semifinales se mediría al vencedor del duelo entre Francia y Marruecos. Solo superando esas dos eliminatorias podrá instalarse en la final del Mundial.

¿Qué partidos debe ganar cada selección para llegar a la final del Mundial 2026?

EE.UU. y Bélgica todavía tienen pendiente su compromiso de octavos. Quien salga vencedor no solo avanzará a cuartos, sino que tendrá un camino especialmente exigente: primero deberá eliminar a España para llegar a semifinales y después superar al ganador de Francia contra Marruecos si quiere conseguir un lugar en la final.

Del otro lado del cuadro, Argentina, Egipto, Colombia y Suiza aún buscan su boleto a cuartos de final este martes. Los vencedores de ambas llaves se enfrentarán entre sí por un lugar en semifinales, donde el premio será medirse al ganador del choque entre Noruega e Inglaterra. Esto significa que cualquiera de estas cuatro selecciones necesita ganar tres partidos consecutivos, octavos, cuartos y semifinales, para alcanzar el duelo por el título.

A medida que el torneo avanza, el margen de error desaparece. Francia, Marruecos, Inglaterra, Noruega y España ya están a dos victorias de la final, mientras que EE.UU., Bélgica, Argentina, Egipto, Colombia y Suiza aún deben superar un obstáculo adicional. El camino está trazado y, a partir de ahora, cada partido será una auténtica final para quienes aspiran a levantar la Copa del Mundo.

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