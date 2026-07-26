¡Cruz Azul es el Campeón de Campeones! La Máquina arrolla al Diablo con doblete de Paradela

Joel Huiqui consiguió su segundo título con La Máquina tras tomar al equipo hace tres meses y apunta a la Campeones Cup

Cruz Azul derrota a Toluca y es el Campeón de Campeones | Claro Sports

Cruz Azul se quedó con el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX tras imponerse 3-1 al Toluca en Carson, California, en un partido que comenzó cerrado y terminó bajo el control del conjunto dirigido por Joel Huiqui. La Máquina resolvió el encuentro con una actuación colectiva que le permitió conquistar el cuarto título de esta competencia en su historia, aunado al hecho de conseguir el boleto a la Campeones Cup, donde enfrentará al Inter Miami de Leo Messi.

El encuentro arrancó con ambos equipos disputando la posesión en el centro del campo y con pocas oportunidades claras frente a las porterías. Los Diablos intentaron progresar mediante Jesús Angulo y Alexis Vega, mientras que La Máquina buscó aprovechar los movimientos de Gabriel Fernández y José Paradela en el último tercio.

Los Celestes abrieron el marcador al minuto 30 después de una jugada construida desde el mediocampo. Carlos Rodríguez encontró el espacio para asistir a José Paradela, quien definió la acción con un disparo desde la media luna y colocó el 1-0 para los celestes. El tanto permitió que Cruz Azul manejara los tiempos ante un Toluca que estaba obligado a adelantar líneas.

Los Diablos respondieron antes del descanso y encontraron el empate en el tiempo añadido. Alexis Vega ejecutó un tiro libre directo al minuto 45+3, aprovechando que la barrera se abrió, con lo que superó a Kevin Mier para establecer el 1-1, resultado con el que ambos equipos se marcharon al vestidor después de una primera mitad equilibrada.

Charly Rodríguez y José Paradela guiaron el triunfo de Cruz Azul

Cruz Azul regresó al campo con mayor decisión y comenzó a generar peligro desde los primeros minutos del complemento. Luis García evitó el segundo gol tras una llegada del Toro Fernández, pero la presión celeste se mantuvo hasta encontrar nuevamente el camino hacia la portería mexiquense.

Al minuto 54, Charly Rodríguez culminó una jugada colectiva que comenzó después de que los Celestes recuperaron el balón tras un tiro de esquina del Toluca. El mediocampista apareció en el área y superó a García Palomera para devolverle la ventaja a La Máquina con el 2-1. El Tiki-Taka Celeste de Huiqui se hizo presente en Carson, California.

El golpe definitivo llegó seis minutos después. José Paradela ejecutó un tiro libre desde el costado derecho de los linderos del área y colocó el balón fuera del alcance del guardameta escarlata para firmar su doblete y ampliar la diferencia a 3-1. Los Diablos Rojos necesitaban dos goles para llevar la definición a los penaltis, por lo que Antonio Mohamed recurrió a hacer todos sus cambios para tratar de conseguir el empate.

Helinho, Edgar López y Víctor Guzmán intentaron darle otra dinámica al ataque del último bicampeón de la Liga MX, pero los Cementeros respondieron con orden en su propia área. La defensa bloqueó varios disparos, Carlos Rotondi frenó los avances por la banda y Kevin Mier conservó la ventaja durante la presión final de los Diablos.

Toluca insistió hasta los últimos minutos con tiros libres, centros y remates de larga distancia, aunque no logró modificar el marcador. Cruz Azul resistió, administró la diferencia y confirmó el triunfo por 3-1 para levantar su cuarto trofeo del Campeón de Campeones, con José Paradela como figura gracias a sus dos anotaciones.

Ahora Joel Huiqui y La Máquina apuntan a lo que resta del Apertura 2026, la Leagues Cup y la Campeones Cup, donde enfrentarán al Inter Miami de Leo Messi el próximo 16 de septiembre, donde buscarán conseguir un nuevo título internacional para la institución cementera que vive un gran momente.

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