Leagues Cup: la historia en números que explican el crecimiento de MLS y Liga MX

La Leagues Cup pasó de un torneo experimental a una competencia que redefine la rivalidad entre la MLS y la Liga MX con cifras históricas

Leagues Cup La Historia En Números | M. Panagiotakis | Getty Images vía AFP

La Leagues Cup se ha convertido en uno de los torneos más relevantes del fútbol de Norteamérica. Lo que comenzó en 2019 como un certamen con apenas ocho equipos hoy la Leagues Cup reúne a las principales figuras de la MLS y la Liga MX, reparte boletos para la Copa de Campeones de la CONCACAF y genera millones de espectadores dentro y fuera de los estadios.

Más allá de la pasión que despierta el torneo, sus números reflejan una evolución acelerada: más partidos, mayor asistencia, un promedio de goles superior al de las principales ligas del mundo y una rivalidad cada vez más equilibrada entre clubes mexicanos y estadounidenses.

De un torneo con ocho equipos a un espectáculo continental

La transformación de la Leagues Cup ha sido constante desde su nacimiento. La primera edición, celebrada en 2019, reunió únicamente a cuatro clubes de la MLS y cuatro de la Liga MX en un formato de eliminación directa.

Tras la pausa obligada por la pandemia y una edición similar en 2021, el torneo dio un giro radical en 2023 al incorporar a todos los equipos de ambas ligas.

Ese crecimiento convirtió a la competencia en un evento de 77 partidos y 47 participantes durante las ediciones de 2023 y 2024.

Posteriormente, el formato se ajustó para 2025 con 36 clubes y 62 encuentros, buscando mantener un mayor nivel competitivo sin perder intensidad.

El cambio también modificó el equilibrio deportivo. Mientras la Liga MX dominó las primeras ediciones con los títulos de Cruz Azul y León, la expansión favoreció el crecimiento de los clubes estadounidenses.

Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders conquistaron las tres ediciones siguientes, igualando el reparto de campeonatos entre ambas ligas.

Los números confirman una rivalidad cada vez más pareja

Uno de los datos más llamativos del torneo aparece al revisar los enfrentamientos directos entre clubes de la MLS y la Liga MX.

Hasta ahora, la diferencia es mínima: los equipos estadounidenses acumulan 28 victorias frente a 26 de los representantes mexicanos, una muestra de la competitividad que caracteriza al certamen.

La Leagues Cup también destaca por su propuesta ofensiva. Durante las ediciones recientes se ha registrado un promedio de entre 3.23 y 3.37 goles por partido, cifras superiores a las de la Bundesliga, la Premier League, la MLS y la Liga MX.

La explicación está en un formato que elimina los empates en la fase de grupos mediante tandas de penaltis, obligando a los equipos a buscar la victoria desde el inicio.

En el plano individual, Denis Bouanga lidera la tabla histórica de goleadores con 13 anotaciones, seguido muy de cerca por Lionel Messi, quien suma 12 goles y mantiene uno de los mejores promedios anotadores en la historia del torneo.

El crecimiento también se refleja fuera del terreno de juego. La edición de 2025 superó el millón de espectadores en los estadios, con un promedio superior a 17 mil aficionados por partido, mientras que la transmisión centralizada mediante MLS Season Pass y la cobertura de cadenas como Univision y FS1 ampliaron el alcance internacional del torneo.

Además, la Leagues Cup ofrece tres plazas para la Copa de Campeones de la CONCACAF, aumentando su relevancia deportiva.

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