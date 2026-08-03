Leagues Cup 2026: ¿dónde ver el Charlotte vs Pumas EN VIVO en EE.UU.?

El debut de los universitarios promete emociones tras su buen momento. Conoce el horario, la plataforma oficial y los detalles del partido

Pumas se estrena el martes en la Leagues Cup / Jose Luis Torales / NurPhoto via AFP

La Leagues Cup 2026 comienza con un atractivo duelo entre Charlotte FC y Pumas, un partido que marcará el estreno del conjunto mexicano en el torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS. Los universitarios llegan con la confianza por las nubes tras encadenar dos victorias consecutivas en la Liga MX, mientras que el equipo de Carolina del Norte intentará hacerse fuerte en casa para arrancar con el pie derecho.

El encuentro despierta gran interés entre la afición hispana en EE.UU., ya que representa la primera oportunidad para ver a Pumas medir fuerzas ante un club de la MLS en esta nueva edición del certamen. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos dónde ver el Charlotte vs Pumas EN VIVO en EE.UU., además del horario y la plataforma oficial.

¿Dónde ver Charlotte vs Pumas EN VIVO en EE.UU.?

La transmisión del partido será exclusiva por streaming, por lo que los aficionados deberán contar con acceso a la plataforma oficial del torneo.

Estos son los datos del encuentro:

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Martes 4 de agosto de 2026 Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT Sede: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte Transmisión en EE.UU.: Apple TV mediante MLS Season Pass

Apple TV mediante MLS Season Pass Idiomas disponibles: Español e inglés

A diferencia de otros encuentros del torneo, este compromiso no será transmitido por televisión abierta ni por canales de cable como Univision o FOX Sports en EE.UU. La única forma de seguir el partido en vivo será a través de Apple TV con MLS Season Pass.

Pumas llega motivado; Charlotte busca recuperarse

Pumas afronta este compromiso en uno de sus mejores momentos del semestre. El equipo universitario acumula dos triunfos consecutivos y en su presentación más reciente firmó una contundente goleada de 5-1 sobre FC Juárez, resultado que elevó las expectativas de cara a la Leagues Cup 2026.

Charlotte FC, en cambio, intentará dejar atrás su último tropiezo. El conjunto de la MLS vio terminar una racha de cuatro partidos sin derrota luego de caer 2-1 frente al Chicago Fire, escuadra que ahora cuenta con el delantero polaco Robert Lewandowski. Jugar en casa será un factor que buscarán aprovechar para volver al camino de la victoria.

Un debut que puede marcar el rumbo en la Leagues Cup 2026

Aunque apenas se trata del primer compromiso del torneo, el resultado podría ser determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la fase inicial. Un triunfo permitiría ganar confianza y acercarse a la siguiente ronda en una competencia donde cada punto tiene un peso importante.

Con dos equipos que llegan con necesidades distintas, pero con planteles capaces de ofrecer un espectáculo atractivo, el Charlotte vs Pumas se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026, especialmente para la comunidad latina que seguirá de cerca el desempeño del conjunto universitario.

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