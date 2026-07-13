Quién es Iván Barton, el árbitro centroamericano que pitará Francia-España

La FIFA confía en Iván Barton para una semifinal de alto voltaje entre Francia y España en el Mundial 2026.

Barton dirigirá el partido Francia vs. España | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Iván Barton llega a la semifinal entre Francia y España como uno de los árbitros más reconocibles de la zona de Concacaf y con una trayectoria que ya pesa en torneos grandes. La FIFA lo designó para dirigir este cruce en Dallas, un partido que marca uno de los puntos más altos de su carrera y que lo pone bajo una lupa mundial.

¿Quién es Iván Barton y cómo ha sido su camino en el Mundial 2026?

Barton es salvadoreño y se ha ganado espacio por su personalidad fuerte, su manejo en partidos de alta tensión y una presencia muy marcada dentro del campo. Distintos reportes coinciden en que no es un colegiado de mucho diálogo, sino más bien directo, intenso y con una autoridad que intenta imponer desde el primer minuto.

Esa forma de arbitrar lo convirtió en una figura conocida mucho antes de esta semifinal, sobre todo por su paso por torneos de selecciones y por competencias de clubes a nivel internacional.

En este Mundial 2026, Barton ya había dirigido tres partidos antes de recibir la semifinal entre Francia y España. Estuvo en el Turquía 0-1 Paraguay, en el empate entre Japón y Suecia y en el Suiza vs. Colombia de octavos de final, un duelo que se resolvió por penales.

Además, en el Turquía vs. Paraguay expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca al hablar con un rival, una acción que después quedó asociada a la llamada “Ley Vinicius”.

Con esa designación, suma su cuarto partido en el torneo y confirma que la FIFA le ha dado mucha confianza en esta Copa del Mundo.

Partidos y experiencia previa en Mundiales

La semifinal no es un hecho aislado en su hoja de vida. Barton ya había participado en la Copa de Oro, en Juegos Olímpicos y también en el Mundial de Clubes de la FIFA del verano pasado, escenarios que le dieron recorrido en partidos de máxima exigencia.

También se señala que esta es su segunda cita mundialista, después de haber estado presente en Qatar 2022, un detalle que refuerza su perfil como árbitro con experiencia internacional repetida.

En términos de carrera, superar los 300 partidos oficiales lo coloca en una categoría de mucho rodaje, algo clave cuando llega un duelo de este calibre.

¿Cómo es el estilo de arbitraje de Barton?

Su estilo suele permitir algo de contacto físico al inicio, pero también puede cortar el partido con rapidez si siente que la intensidad se le va de las manos. Eso lo hace un árbitro incómodo para los jugadores y, al mismo tiempo, uno de esos nombres que pueden influir bastante en el ritmo de una semifinal tan cargada como Francia vs. España.

En un partido así, la gran clave no es solo señalar bien, sino sostener la autoridad sin perder el control emocional del encuentro, y Barton ha construido su reputación justamente alrededor de esa mezcla.

Si quieres, puedo convertir este texto en una versión todavía más SEO, con titular, meta descripción y slug listos para publicar.

Te puede interesar: