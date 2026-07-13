Guía para aficionados latinos en Atlanta: dónde ver el Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026

Atlanta se prepara para una semifinal histórica entre Argentina e Inglaterra. Estos son los mejores lugares para verla con ambiente latino

Dónde Ver El Inglaterra vs Argentina En Atlanta | Luis Robayo | AFP

La semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 convertirá a Atlanta en el epicentro del fútbol internacional el próximo miércoles 15 de julio a las 3:00 p.m. ET.

Con miles de aficionados argentinos y latinos viajando a Georgia, conseguir boletos para el Mercedes-Benz Stadium se ha vuelto cada vez más complicado.

Sin embargo, la ciudad ofrece múltiples alternativas para disfrutar el partido en pantallas gigantes, festivales oficiales, bares especializados y eventos comunitarios que prometen una atmósfera muy cercana a la del estadio.

Para quienes buscan vivir la semifinal rodeados de la pasión sudamericana, estas son las opciones más recomendables.

FIFA Fan Festival y las grandes watch parties de Atlanta

El punto de encuentro oficial será el FIFA Fan Festival Atlanta en Centennial Olympic Park. La organización ampliará el horario de funcionamiento de 12:00 p.m. a 10:30 p.m., con transmisión en una pantalla gigante de 40 pies y un sistema de sonido diseñado para recrear el ambiente del estadio.

La entrada general es gratuita, aunque requiere registro previo y un código QR digital debido al límite diario de 15,000 personas.

Para quienes prefieren espacios más amplios o familiares, el gobierno local habilitó otras zonas de transmisión:

Decatur WatchFest ’26 en Decatur Square, ideal para familias latinas.

Founder’s Green en South Downtown, con cobertura especial previa al partido.

Piedmont Park, con pantallas gigantes y zonas recreativas.

City Green en Sandy Springs, con ambiente festivo y gastronomía internacional.

Underground Atlanta y los bares argentinos que vivirán la semifinal

El ambiente más auténticamente argentino estará en el Argentine Fan Festival de Underground Atlanta. El evento incluirá pantallas al aire libre, música en vivo, una cancha de futsal para retas comunitarias y una feria gastronómica con sabores típicos de Sudamérica.

Además, desde este punto partirá la tradicional “Caminata de la Hinchada Argentina” rumbo al estadio, uno de los momentos más esperados por la comunidad albiceleste.

En el área metropolitana también destacan dos opciones para quienes quieren combinar fútbol y gastronomía:

Belén (Decatur), el único restaurante exclusivamente argentino dentro del perímetro urbano de Atlanta, especializado en empanadas, milanesas y lomitos.

dentro del perímetro urbano de Atlanta, especializado en empanadas, milanesas y lomitos. Vamos Argentina Watch Party de We ARGourmet, en Dunwoody, con asado tradicional, empanadas, Quilmes y Fernet con coca frente a una pantalla gigante.

Para quienes buscan un ambiente de bar deportivo, Brewhouse Cafe se perfila como uno de los puntos más concurridos gracias a sus 25 pantallas gigantes y su histórico vínculo con la cultura del fútbol en Atlanta.

También destacan AltaToro Midtown, The Battery Atlanta, Madre Selva y Alma Cocina, todos preparados con pantallas de gran formato y menús especiales para la semifinal.

La recomendación principal es utilizar el sistema de transporte MARTA para evitar el tráfico del downtown y llegar con suficiente anticipación, ya que la ciudad espera una de las mayores concentraciones de aficionados latinos de todo el Mundial 2026.

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