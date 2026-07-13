El curioso patrón que une a México con las finales de los Mundiales que organizó

La historia de los Mundiales disputados en México guarda una coincidencia que vuelve a cobrar fuerza rumbo a la final de 2026

México Sigue Arrojando Datos Curiosos En El Mundial | Yuri Cortez | AFP

Cada edición de la Copa del Mundo deja estadísticas memorables, pero algunas adquieren relevancia con el paso de los años.

México, único país en albergar tres Mundiales y con la selección mexicana en el noveno lugar del Mundial 2026, presume un dato tan llamativo como poco conocido: en las ediciones de 1970 y 1986, la selección que eliminó al Tricolor terminó perdiendo la final.

Ahora, con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva de semifinales, esa coincidencia histórica vuelve a despertar la curiosidad de los aficionados y alimenta el debate sobre si el patrón podría repetirse una vez más.

La historia comenzó en México 1970. La selección de México alcanzó los cuartos de final impulsada por el apoyo de su afición, pero su camino terminó frente a Italia.

El conjunto europeo derrotó al Tri para avanzar a las semifinales y, posteriormente, consiguió su boleto al partido por el campeonato.

Sin embargo, en el duelo definitivo fue ampliamente superado por el espectacular Brasil de Pelé, que conquistó el título con una contundente victoria y firmó una de las actuaciones más recordadas en la historia del fútbol.

Italia y Alemania dejaron al Tri en el camino… y también se quedaron sin título

Dieciséis años después, el escenario volvió a repetirse. México organizó nuevamente la Copa del Mundo y alcanzó los cuartos de final tras ilusionar a millones de aficionados.

En esa ocasión, Alemania Federal eliminó al equipo dirigido por Bora Milutinović en una dramática tanda de penales después de un intenso empate sin goles.

La selección alemana continuó su recorrido hasta instalarse en la final, donde se encontró con una Argentina liderada por Diego Armando Maradona.

El conjunto sudamericano se impuso 3-2 en un partido inolvidable celebrado en el Estadio Azteca, dejando nuevamente a la selección que había eliminado a México con el subcampeonato.

Aunque se trata de una coincidencia estadística y no de una tendencia deportiva, el dato ha sobrevivido durante décadas como una de las curiosidades más llamativas de los Mundiales celebrados en territorio mexicano.

¿Podría repetirse la historia en el Mundial 2026?

La edición de 2026 ha vuelto a colocar esa coincidencia bajo los reflectores. Después de que México quedó eliminado en las rondas de eliminación directa por Inglaterra, muchos aficionados comenzaron a recordar lo ocurrido en 1970 y 1986, preguntándose si el equipo responsable de dejar fuera al Tricolor volverá a quedarse a un paso del campeonato.

Más allá de cualquier superstición, la estadística refleja un aspecto interesante: México ha logrado competir con selecciones que posteriormente demostraron tener nivel suficiente para disputar la final del torneo.

En otras palabras, el camino del Tri terminó frente a algunos de los equipos más fuertes de sus respectivas generaciones. Con el desenlace del Mundial 2026 cada vez más cerca, ese pequeño capítulo de la historia vuelve a tomar protagonismo.

Quizá sea solo una casualidad, pero el fútbol ha demostrado en más de una ocasión que las coincidencias también forman parte de la magia que convierte a la Copa del Mundo en el torneo más apasionante del planeta.

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