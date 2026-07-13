Cuántas veces llegó Argentina a una semifinal en Mundiales y qué pasó

Argentina jugará contra Inglaterra y sumará una nueva semifinal en su historia. Estadísticamente, esta fase favorece a la Albiceleste

Mardona y Messi han estado en semifinales. Fotos: Staff – Charly Triballeau / AFP

Cuando se trata de semifinales de los Mundiales, la selección de Argentina tiene un dato muy favorecedor: cada vez que llegó a esta fase siempre clasificó a la final. Sin embargo, no en todas las ediciones resultó campeona.

Este miércoles 15 de julio, la Albiceleste disputará la séptima semifinal de su historia, en un partidazo contra Inglaterra. Chequea el horario y los canales para verlo en vivo desde Estados Unidos.

Otro detalle interesante de Argentina en semifinales es que siempre la jugó contra un rival distinto. Asimismo, la vivió prácticamente en todas las épocas del fútbol, pero curiosamente dos fueron con Maradona y tres con Lionel Messi, incluyendo la de este 2026.

Todas las semifinales que Argentina jugó en los Mundiales

1930: Argentina 6-1 Estados Unidos

Aquel 26 de julio, la Albiceleste le propinó una paliza al cuadro nortaemericano, con dobletes de Guillermo Stabile y Alejandro Scopelli. Sin embargo, luego perdió la final contra Uruguay con resultado de 4-2.

1978: Argentina gana 2-0 a Polonia y golea 6-0 a Perú

La segunda fase de aquel Mundial, que puede considerarse una semifinal, se disputó en un nuevo grupo donde Argentina venció a Polonia, a Perú y empató con Brasil. Luego accedió a la final y derrotó 3-1 a Países Bajos, ganando su primera Copa del Mundo.

1986: Argentina 2-0 Bélgica

Desde los cuartos de final, con la llamada ‘mano de dios’ de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra, la selección de Argentina asumía el protagonismo y en las semifinales venció 2-0 a Bélgica con un doblete del ’10’.

Ya en la final, Argentina se midió a Alemania Federal y ganó por 3-2, gracias a un gol de Jorge Luis Burruchaga en el minuto 83. Fue así como la Albiceleste sumó su segunda estrella al escudo.

1990: Italia 1-1 Argentina (3-4 penales)

En los 120 minutos de juego, incluyendo la prórroga, Claudio Caniggia firmó el empate para Argentina en el minuto 67 y se repuso del 1-0 inicial. Ya en la tanda de penales, el cuadro suramericano tuvo una actuación perfecta y anotó sus cuatro goles, mientras que Italia falló los dos últimos.

Sin embargo, el equipo comandado por Maradona perdió la final por 1-0 ante Alemania Federal. Andreas Brehme, de penal, marcó el único gol del duelo.

2014: Países Bajos 0-0 Argentina (2-4 penales)

Tras la igualidad sin goles en los 120 minutos reglamentarios, Argentina anotó los cuatro penales que le correspondían, mientras que Países Bajos falló el primero y el tercero.

La final de aquel Mundial fue otro golpe duro para la afición albiceleste, que veía a su equipo perder una final por tercera ocasión. Alemania ganó 1-0 en la prórroga con tanto de Mario Götze.

2022: Argentina 3-0 Croacia

Aunque pintaba ser un partido más igualado, la selección ya dirigida por Lionel Scaloni definió el duelo en el mismo primer tiempo, con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. En la segunda parte, la ‘Araña’ firmó el doblete.

La final de 2022 fue una de las mejores de la historia: un 3-3 donde Kylian Mbappé resultó protagonista al marcar los tres goles. Sin embargo, Argentina fue mejor en la tanda de penales, gracias al acierto de cara a portería y las atajadas del ‘Dibu’ Martínez.

Para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, Scaloni ya dejó claro en rueda de prensa que “es un partido de fútbol, nada más”. Su intención fue bajar la intensidad del choque por los detalles históricos y políticos que mezclan a ambos países.

Messi y Bellingham llegan como las dos figuras del encuentro, pero Harry Kane es otra de las armas letales del cuadro británico, apareciendo incluso en la lista de anotadores del torneo.

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